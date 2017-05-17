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17.05.2017  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на 17 мая

Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.


// vk.com

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп Овна будет переполнен яркими эмоциями! День наделяет его живым воображением, благодаря чему Овен сможет проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят ему звезды, – это спонтанность чувств: Овен может испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно – улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Овна будет раскрашен всеми цветами радуги – и все благодаря переживаниям, заставляющим его сердце биться быстрее.

Телец (21 апреля – 21 мая)
У Тельца будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды советуют Тельцу воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. Этот день идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Звезды предоставляют Близнецам хорошие возможности, но чтобы их не упустить, им придется очень быстро действовать и думать! Скорее всего, ситуация потребует от них действовать ловко и нестандартно, и Близнецы будут обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Близнецам завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже «минус» в уверенный «плюс».

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак может смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы! Звезды дарят Раку успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Рак затеет глобальный проект, то не пожалеет: со временем его планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Раку не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать – вас ждут новые горизонты!

Лев (24 июля – 23 августа)
Льву предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ему важным, однако звезды предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в его дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая сегодняшний выбор, Льву не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более «орлу» и «решке». Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, ему не придется жалеть ни о чем.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева будет настроена бескомпромиссно: все или ничего. Она будет ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в ее требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Дева будет испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ней рядом. С точки зрения Девы, она просто хочет, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих – эксплуатирует и командует. Впрочем, благодаря такому подходу, Дева действительно может добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.

Весы (24 сентября – 23 октября)
В гороскопе Весов будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать их меньше всего – Весы уверены в своей правоте и во всем, что они делают. С одной стороны, такой настрой способен помочь им в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ними сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот – спросить у Весов совета. Весы охотно сыграют роль мудрого наставника: поделятся опытом, поддержат и помогут!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Энергичности Скорпиона окружающие могут только позавидовать: в его гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Скорпион кинется, как на амбразуру, на самые сложные дела – на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Скорпиона в том, что, за что бы он ни взялся, все в его руках будет спориться. Главное – стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Неожиданные трудности могут застать Стрельца врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у него будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться! Звезды наделяют Стрельца такими качествами, как сила воли, коммуникабельность и дар убеждения, благодаря которым он способен любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Стрелец сумеет договориться.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Настоящей музыкой для Козерога будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, ему будет даваться с трудом. Вот почему звезды не советуют Козерогу полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться ему на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Козерог не пожалеет. Он способен на многое – к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться!

Водолей (21 января – 19 февраля)
Уверенность Водолея в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить его делам. Как иначе объяснить тот факт, что Водолей способен отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сам знает, как лучше? Звезды предупреждают, что даже если Водолей уверен в чем-то на все сто процентов, это не значит, что он на самом деле прав: его опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка – это думать, что не ошибешься. Только помня об этом, Водолей сможет преуспеть.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы рискуют испытать упадок сил – им будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому они с удовольствием отложат в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от них активного вмешательства, Рыбы способны внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Рыб, сколько их пессимистичный душевный настрой. Звезды обещают, что достаточно Рыбам встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ними неплохие возможности.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
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