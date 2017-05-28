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28.05.2017  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на 28 мая

Выходной хорош как для светских мероприятий, так и для активного отдыха. Главное – не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Звезды советуют Овну держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Какие бы бури ни бушевали вокруг Овна, ему следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Овен не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Чтобы получить желаемый результат, Тельцу придется действовать исключительно обходными путями! Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными! Так что если Телец хочет продвинуть свою идею, лучшее, что он может сделать, – это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецам следует приготовиться к тому, что в течение дня им поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться их доходов, работы или даже личной жизни, однако Близнецам, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все «против» и «за». Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, Близнецы смогут принять верное решение.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак будет ощущать себя настоящим суперменом! Звезды наделяют его энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым ему по плечу свернуть любые горы! Особенно хорошо, если в запасе у Рака есть пара-тройка нерешенных задач: у него есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать! Как говорится, все хорошо, что в меру.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев способен удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, ему удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей! День склоняет Льва к нестандартному образу мыслей, и это поможет ему на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Львов, которые испытают прилив вдохновения.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева будет настроена крайне независимо! Любые попытки дать ей совет или тем более пытаться ей управлять она воспримет как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для нее конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельная Дева не приемлет никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на ее делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Дева предложит свежее, неординарное решение.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Весы и даже выбить их из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Весам необходимо помнить, что единственный человек, перед которым они отчитываются и на которого могут полностью положиться – это они сами. И тогда разочарований в сегодняшнем дне будет значительно меньше.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки! И дело не только в том, что ему вдруг захочется покомандовать другими – главное, что и окружающие будут прислушиваться к его словам. Высказывания Скорпиона будут обладать убедительностью, благодаря чему он сможет без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Скорпиону и стоит заняться – тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Стрельца. А ведь оно у него не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Стрелец способен взорваться! Чтобы этого не произошло, звезды советуют Стрельцу выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри. Лучше весь день потихоньку ворчать и сыпать придирками, чем до последнего держать гнев в себе, а потом закатить грандиозный скандал!

Козерог (22 декабря – 20 января)
В течение дня Козерога может ожидать немало сюрпризов! Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи он сможет посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми он занимается, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Козерога от дел, зато подарит свежие впечатления.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей рискует зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна его торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, ему следует быть открытым для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Водолей всегда успеет, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
День позволит Рыбам в полной мере раскрыть свои организаторские таланты – даже если до этого они спали у них мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм – все это будет Рыбам по плечу. Впрочем, даже если у Рыб не будет возможности руководить другими, им удастся отлично организовать как минимум себя самих. А это уже, согласитесь, немало.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
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