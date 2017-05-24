24.05.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 24 мая

На работе мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. В свободное время подойдут любые виды интеллектуального отдыха.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

День потребует от Овна таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Овна только фактов. Ничто не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Овна: «мне кажется» и «я думаю». Если Овен хочет, чтобы его заметили и оценили, ему стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.



Телец (21 апреля – 21 мая)

В течение дня Телец будет неравнодушен к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Телец сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды предупреждают: если Телец не найдет достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы не будут рваться на первые роли, однако им отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Близнецов получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие – Близнецы должны четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для них!



Рак (22 июня – 23 июля)

Отличный день для того, чтобы Рак завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды говорят, что Раку может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке – везде Рак может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.



Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды настоятельно советуют Льву заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Льва или же о том, как устроить свою личную жизнь, – хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это, Лев сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!



Дева (24 августа – 23 сентября)

У Девы есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ей продвинуться вперед! Возможно, ей удастся случайно услышать то, что не предназначалось для ее ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Дева может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам стоит подумать над тем, что именно в последнее время они делали не так, где совершили ошибку. День наделяет их не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Весы поторопились, сбились с пути или просто не довели дело до конца? Понять это – значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В каком-то вопросе от Скорпиона может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды не советуют Скорпиону торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, Скорпиону не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Скорпион думает, появится еще и третий вариант?



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Каким бы опытом Стрелец ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Стрельца под свой личный контроль. А может быть, Стрелец почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды предлагают Козерогу задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Козерога вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но – хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Козерог обнаружит, что на своем месте он уже достиг «потолка», и этот «потолок» весьма невысокий. В этом случае, ему стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Водолея попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Водолея в какие-то дела с использованием его служебного положения. Звезды говорят, что делать этого не следует, иначе Водолей будет жалеть. В лучшем случае он навредит работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у них то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих вряд ли будет совпадать с мнением Рыб, что может порой их удручать. Однако здесь звезды советуют Рыбам уступить свои позиции без боя – как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.