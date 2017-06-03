03.06.2017 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на 3 июня

Главная изюминка дня в том, что его невозможно спланировать заранее. Ожидайте сюрприз, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну может неожиданно представиться счастливая возможность, которую он ждал уже давно! Благодаря ей он способен осуществить какие-то свои планы. Однако звезды предупреждают Овна, что счастливый шанс не будет привлекать к себе его внимание и бить во все колокола. Овен должен внимательно прислушиваться к тому, что происходит вокруг, иначе он пройдет мимо своей удачи, так ничего и не заметив.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Вполне вероятно, что в течение дня Тельцу придется заниматься совсем не свойственными ему делами. Возможно, ему будет необходимо взяться за новый, непривычный участок работ или же виной тому будет суета и нарушение планов. Так или иначе, Тельцу в какой-то момент придется решать вопросы, находящиеся вне его компетенции, и импровизировать на ходу. Это происшествие внесет разнообразие в жизнь Тельца и может даже показаться ему забавным.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Благоприятный день для того, чтобы Близнецы посвятили его мыслям о карьере или даже начали совершать в этом направлении конкретные шаги. Если у них есть план продвижения вперед, есть смысл взяться за него прямо сейчас! Если же плана нет, Близнецам стоит подумать о нем ближе к вечеру, дома. В рабочих же стенах им надо держать руку на пульсе событий – может представиться неожиданный шанс показать окружающим, на что они способны.



Рак (22 июня – 23 июля)

В делах Раку может потребоваться сделать шаг назад для того, чтобы продвинуться дальше. Пусть даже со стороны его действия будут похожи на отступление – иногда лучше временно отступить, чем годами стучаться в закрытую дверь. Звезды обещают, что сегодняшняя сдача позиций не будет иметь ничего общего с бегством, скорее – с временной передышкой в войне, исход которой не ясен. У Рака будет еще много возможностей пойти в контратаку и вырваться вперед!



Лев (24 июля – 23 августа)

Льва ждет информационный коллапс: он имеет шанс столкнуться с противоречивой информацией по какому-то вопросу. Возможно, перед ним будет поставлено сразу несколько противоречащих задач или же вводные по этим задачам будут запутанными. В любом случае, Льву придется самому разбираться на ходу, что надо делать. Если ему это удастся, он заработает в глазах окружающих дополнительные очки.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве может поступить весьма заманчивое предложение, однако ей не стоит сразу же на него соглашаться! Звезды говорят, что не исключен подвох: Деву могут соблазнять заведомо невыполнимыми условиями, описывая райские кущи там, где на деле растет лишь чертополох. Другими словами, ей стоит быть недоверчивее и внимательнее, чем обычно, в полном соответствии с пословицей: «Не все то золото, что блестит».



Весы (24 сентября – 23 октября)

В течение дня планы Весов способны резко измениться. Возможно, это произойдет по независящим от них причинам, а может, в этом будут виноваты они сами. Так или иначе, ситуация потребует от них приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и соображать на ходу. Если Весам это удастся, они любые перемены сумеют обернуть к своей пользе! Главное – не впасть в ступор от неожиданности, когда запланированные, почти решенные дела вдруг начнут давать сбой.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Весь день Скорпион способен ощущать себя сонной мухой. И заниматься делами с такой же эффективностью. День склоняет его к апатии и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Впрочем, Скорпиону стоит принять ситуацию, как есть: его организму и мозгу требуется передышка, и противиться этому не стоит. Сделав себе небольшую поблажку, Скорпион с лихвой компенсирует это трудовым энтузиазмом в последующие дни.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец может рискнуть, если назрела такая необходимость. Ведь иногда риск – благородное дело! Правда, звезды предупреждают Стрельца, что риск должен быть продуманным и осмысленным. Удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ей злоупотреблять и способен подстраховаться. Одним словом, на Фортуну надейся, а сам не плошай! Руководствуясь этой формулой, Стрелец может рассчитывать на выигрыш.



Козерог (22 декабря – 20 января)

День наделяет Козерога огромным потенциалом! Благодаря своей энергии, коммуникабельности и пробивным способностям, он имеет все шансы добиться успеха практически в любой сфере. Главное – не суетиться и не пытаться взяться за все дела сразу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Секрет успеха Козерога прост: он кроется в его умении выбрать из десятков дел самое перспективное и, не обращая внимания на остальные, довести его до конца.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Склонные к риску и здоровым авантюрам Водолеи могут торжествовать – это их день! Безусловно, любой рискованный шаг должен быть просчитан, однако никакая теория все равно не учтет всех факторов, а действовать когда-то надо! Впрочем, звезды предлагают рискнуть тем Водолеям, которые уже решились на это, и начать действовать для них – лишь вопрос времени. Для остальных же день просто будет отличаться некоторой непредсказуемостью.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В делах Рыб наступает переломный момент! Совсем скоро для них откроются новые горизонты и новые дороги. Однако перемены в их жизни произойдут, только если Рыбы сами стремятся к ним, готовы рискнуть и не собираются сидеть, сложа руки. В этом случае им можно подумать о таких глобальных шагах, как новая работа или смена места жительства. Не бойтесь экспериментировать, ведь время идет, а жизнь не стоит на месте!