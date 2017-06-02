02.06.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 2 июня

Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен будет настроен на конфликт – по крайней мере, окружающим может так казаться. С одной стороны, Овен не потерпит чужого вмешательства ни в чем и будет жестко стоять на своем, с другой же – склонен критиковать всех вокруг и раздавать непрошенные советы. Сам Овен будет свято уверен в том, что действует в интересах дела, и в каких-то вопросах действительно может оказаться прав. Но только не в вопросах сохранения спокойствия и нервов.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Залогом успеха Тельца будет его умение тонко чувствовать, куда дует ветер. Ситуация потребует от него ориентироваться на ходу, подстраиваться и излагать свои идеи так, чтобы они обязательно пришлись по душе окружающим. Зато из всех возможных вариантов действий Телец способен безошибочно выбрать тот, который окажется самым выгодным для него. Даже если для этого ему придется немного покривить душой или изменить свой привычный стиль действий.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды обещают Близнецам отличный день для любых начинаний! Практически все, за что они возьмутся, со временем сулит им прибыль и успех. Так что смело стройте планы, продвигайте новый проект, ставьте перед собой новые цели. Единственное, что может помешать Близнецам, – это завистливая критика со стороны. Прислушиваясь к ней, они рискуют поддаться сомнениям и потерять уверенность в себе.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку весь день будет трудно усидеть на месте! Его энергия потребует выхода, заставляя хвататься, как за спасительную соломинку, за любой шанс разнообразить свою жизнь. Возможно, он вызовется съездить куда-то под надуманным предлогом или же ввяжется в спор, лишь бы все было не как обычно. А если уж у Рака появится шанс пораньше закончить дела – только его и видели! Работа ведь не волк!



Лев (24 июля – 23 августа)

Судьба дает Львам отличный шанс если и не озолотиться, то как минимум поправить свое финансовое положение! В течение дня Льва могут поджидать любые денежные сюрпризы: скромные (и не очень) премии за труд, отданный долг, подарок от близкого человека или хотя бы обещание золотых гор в перспективе. Если же Лев собирался поискать более денежную должность, хороший день для того, чтобы собраться с духом и решиться на этот шаг!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет находиться в приподнятом, позитивном состоянии духа, благодаря чему ее дела могут продвигаться будто бы сами собой. Она одинаково играючи сумеет справиться как с монотонной работой, так и с проектами, требующими анализа или креативного подхода. И друзья, и коллеги Девы смело могут закрывать ей любую амбразуру: в состоянии внутренней гармони она способна сделать за день гораздо больше обычного. А устать гораздо меньше.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы получат неожиданную награду за свои труды! Это может быть благодарность начальства, повышение в карьере или подарок от любимого человека. Впрочем, возможны и другие варианты приятных событий в жизни Весов: отданный долг, незапланированная прибыль, командировка на Канары или что-то в этом духе. Словом, фортуна обещает повернуться к Весам своим улыбчивым лицом. Вполне возможно, это станет началом новой полосы удач в их жизни.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиона ждет непростой день – события могут развиваться совсем не так, как он запланировал. В какой-то момент он способен выпустить инициативу из рук и перестать контролировать ситуацию. Звезды говорят, что все это – следствие плохой подготовки или недостаточной информированности Скорпиона в каком-то вопросе. Поэтому, если он не хочет, чтобы все пошло наперекосяк, ему следует браться только за те дела и проекты, в которых он на сто процентов уверен.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцу заняться проектом, который он вынашивал уже давно. Возможно, не хватает совсем немного, чтобы вдохнуть в него жизнь! Более того, именно Стрелец может получить какие-то позитивные известия, которые помогут ему запустить проект в ближайшем будущем. Это могут быть денежные поступления, информация, необходимые контакты или согласие близких. Стрельцу стоит воспользоваться этим шансом, чтобы проект, наконец, заработал.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды предупреждают Козерога: он имеет шанс столкнуться со слухами, которые негативно отразятся на его карьере, статусе или уровне жизни! Причем Козерог может стать не только жертвой этих слухов, но и пострадать из-за того, что сам распускает их. Так что, во избежание неприятностей, ему стоит держать свое мнение об окружающих при себе. А вот прислушиваться к тому, о чем говорят вокруг, Козерогу просто необходимо – это позволит ему найти источник сплетен и даст шанс уберечься от них.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей испытает такое чувство, как ревность к чужим успехам и разочарование своими. Возможно, на это его натолкнет поощрение кого-то из коллег или же осознание того, что в его делах наметился ступор. Окружающие кажутся ему более успешными? Звезды советуют Водолею меньше оглядываться по сторонам, занявшись собственными делами. Вспомните период, когда вы были «на коне», и зафиксируйте в себе это чувство – оно позволит вам, не оглядываясь на других, покорить новые вершины!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Главной движущей силой Рыб в любых делах станет здоровая конкуренция. Это чувство может возникнуть у них по отношению к достижениям коллег, друзей или близких. Главное, что именно оно будет подстегивать Рыб, заставляя действовать энергичнее, чем обычно. Возможно, на волне азарта Рыбы совершат шаги, которые в другое время не сделали бы из осторожности. Ну а насколько этот риск окажется оправдан, станет ясно позже, в другой день.