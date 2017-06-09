09.06.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 9 июня

День практически идеален, чтобы реализовать самые смелые планы! Продемонстрируйте способности, покажите себя в самом выгодном свете и не разменивайтесь на мелочи!



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен сумеет убедить кого угодно в чем угодно – если он в этом лично заинтересован. Его коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Овен сумеет преподнести как захватывающий детектив, а его фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Овна это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же есть необходимость вести переговоры с партнерами – лучшего переговорщика, чем Овен, не найти!



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец должен гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути он встретит чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Тельца окружающие могут «не расслышать», идею зарубить на корню, а предложение – бойкотировать. Однако звезды говорят, что если Телец не отступит, то рано или поздно достигнет своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого они способны пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Близнецам мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Близнецов в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Близнецам бодрый настрой и заставит мобилизоваться.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку будет полезна хорошая трудотерапия – даже несмотря на то, что сам он может иметь другое мнение на этот счет. Его активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, он быстро это исправит. День наделяет Рака пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, он рискует до вечера клевать носом. Если же Рак заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать его с небес на землю. От Льва потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Льву удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня она будет достаточно рассеяна и склонна отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Девы будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за этот день Дева, скорее всего, успеет сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, ей стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Этот день звезды советуют Весам посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у них запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно – будет легче найти компромисс. Если же работа Весов не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., им стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону не стоит надеяться только на себя – ему может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Скорпион будет слишком завален делами, и ему придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Скорпион не знает, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Только опираясь на других людей – на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи – Скорпион сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований – день действительно склоняет его к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Стрельца хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Стрельца будут продуманными и взвешенными, у него есть шанс показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.



Козерог (22 декабря – 20 января)

В течение дня Козерог неожиданно может почувствовать, что он что-то упускает из виду. Возможно, он не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеет всей информацией в делах, за которые взялся. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому Козерогу стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Ситуация в целом обещает складываться для Водолея замечательно, причем без особенных усилий с его стороны! Что ж, жизнь – не математика. В ней есть такие факторы, как «везучесть», «удачливость», и Водолей имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести его на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Водолея удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Рыбам стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывают ли они о цели, к которой идут? Держат ли в голове стратегию продвижения? Или же все их время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды советуют Рыбам: возможно, в картине их жизни не хватает каких-то важных штрихов.