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12.06.2017  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на 12 июня

Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Мелкие нестыковки и неприятности заставят Овна мобилизоваться и показать все, на что он способен! День наделяет его деловой активностью, энергичностью, умением быстро схватывать суть и решать вопросы на ходу. Все эти качества ему пригодятся: ситуация будет меняться стремительно, требуя от Овна быстрых и в то же время четких решений. Это отличный шанс для него зарекомендовать себя перед окружающими – второй такой Овну вряд ли представится в ближайшие недели.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Голова Тельца будет настолько забита различными вопросами, что он рискует впасть в ступор! Особенно если ситуация потребует от него находиться в нескольких местах одновременно или же перед ним будет поставлена задача, разобраться с которой Тельцу необходимо в самый сжатый срок. Однако каким бы плотным ни был график, звезды советуют Тельцу для начала взяться за что-то одно. Лучше довести до конца одно небольшое дело, чем весь день гоняться за десятью зайцами и в итоге никого не поймать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Секрет успеха Близнецов в том, чтобы действовать не в одиночку, а в команде! Если они сумеют ощутить себя винтиком в отлаженном механизме, то в этом случае любые неурядицы не смогут выбить их из колеи. Благодаря этому настрою, Близнецам будет легче обычного справляться с решением большинства проблем. Ответы на одни вопросы они получат сами, на другие – спросив совета у окружающих. Да и сами Близнецы в течение дня не раз помогут тем, кто нуждается в них. «Чувство локтя и взаимовыручка» – с этим девизом Близнецы способны совершить невозможное!

Рак (22 июня – 23 июля)
События вокруг Рака будут отражением его собственных поступков, мыслей и чувств. «Что посеешь, то и пожнешь» – девиз сегодняшнего дня. Если Рак будет настроен к окружающим агрессивно, то и они с удовольствием отплатят ему той же монетой. Зато все альтруистические порывы и добрые дела тоже не останутся незамеченными, возвращаясь к Раку сторицей. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам, – и вы не пожалеете.

Лев (24 июля – 23 августа)
Льва в разгар дня могут то и дело выбивать из колеи какие-то заботы или нерешенные вопросы. Дома его будут отвлекать рабочие проблемы, а на работе – домашние. Это сделает его рассеянным и способно привести к недоразумениям и сбоям. Чтобы окончательно не запутаться, звезды советуют Льву не отвлекаться на посторонние мысли и чувства, иначе количество его проблем может возрасти.

Дева (24 августа – 23 сентября)
В течение дня от Девы потребуется умение держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к стремительно меняющейся ситуации. Если ей это удастся, она сможет извлечь для себя немало выгод – в частности, связанных со своими доходами. Если же Дева предпочтет не суетиться и пустить события на самотек, то просто останется при своем. Ну а счастливыми шансами судьбы воспользуется кто-то из ее расторопных конкурентов.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы вряд ли упустят свою выгоду, в каком бы неожиданном виде она к ним в руки ни плыла! Говорят, что деньги не пахнут, однако Весы будут буквально нюхом чувствовать их приближение и сумеют использовать малейший шанс для пополнения своего кошелька. Вот почему – отличный день для заключения сделок, покупок и продаж, обсуждения финансовых идей или устройства на работу. А также для разговора с начальством о повышении зарплаты – если, конечно, у Весов есть веские доводы «за».

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион может с удивлением обнаружить, что окружающие безотчетно тянутся к нему. Коллеги спрашивают совета или просто зовут поболтать; знакомые настроены дружелюбнее, чем обычно, и даже враги ведут себя корректно. А все потому, что и сам Скорпион буквально лучится спокойной уверенностью, которая так импонирует всем, кто с ним рядом. Звезды советуют Скорпиону запомнить это чувство. Попробуйте возвращаться к нему вновь и вновь, и вы удивитесь тому, каким волшебным образом это отразится на вашей жизни!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцу будет помогать его яркое образное мышление. День наделяет его творческой жилкой и живым воображением, которое Стрелец может применить в любых делах, особенно в разработке креативных идей и в вопросах, требующих нестандартного подхода. Звезды обещают, что Стрелец со своим свежим взглядом на мир способен найти неожиданное решение проблемы или разглядеть ошибку там, где ее в упор не видят другие. Его глазам будет доступно гораздо больше, чем обычно, и этим надо пользоваться.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Даже самый скептически настроенный Козерог имеет шанс столкнуться с чередой совпадений, происходящих прямо на его глазах в течение дня! Эти совпадения могут быть связаны с делами Козерога или же с тем, что происходит вокруг него. Возможно, во всем доме выйдет из строя техника или кто-то ошибется несколько раз подряд. Неудивительно, что все это будет выбивать Козерога из колеи, мешая сосредоточиться на делах.

Водолей (21 января – 19 февраля)
У Водолея будет редкая возможность заручиться покровительством какого-то высокопоставленного лица. Водолей способен произвести хорошее впечатление на вышестоящих в любой обстановке – и в суетливой атмосфере офиса, и в строгой переговорной, и на корпоративной вечеринке, и просто по телефону. Другими словами, Водолею стоит держать наготове свои козыри весь день: судьбоносная беседа с начальством может произойти в любой момент!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды сулят Рыбам успех в любых делах, связанных с общением. Их коммуникативные таланты будут на высоте! Провести сложные переговоры, отстоять свою точку зрения, завести новое многообещающее знакомство – все это будет удаваться Рыбам легко. Им даже может казаться, что на их пути вообще нет препятствий! Что ж, действительно возможно почти все – воспользуйтесь этим, чтобы вывести свою жизнь на новый уровень.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
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