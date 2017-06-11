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11.06.2017  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на 11 июня

Этот день прекрасно подходит, чтобы строить планы на будущее и вкладывать деньги: продуманные финансовые операции обещают пройти удачно.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
День у Овна обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Овну покажется недостаточно, поэтому он сделает все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцу неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай – соседские малыши. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, оно наполнит Тельца зарядом позитивной энергии. А разве этого мало?

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В душе Близнецов проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить их от каких-либо задумок – только неприятности наживете. Все, что Близнецы задумали, они будут стремиться осуществить любым возможным для них способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в их планы не входит ни капельки.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак может испытывать серьезные сомнения, мешающие ему принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Рак покажется кому-то излишне нерешительным, то зря. Просто звезды склоняют его тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Рака свернуть с выбранного им пути ни к чему не приведут.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев будет склонен проявлять недюжинное упорство – причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить его в этот день будет трудно, да, в сущности, и ненужно. Скорее всего, уже через день-другой причина спора покажется самому Льву мелкой и смехотворной. Так что стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию вздорного спорщика очень даже легко.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева может испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым. Просто раз за разом у Девы может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Девы действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

Весы (24 сентября – 23 октября)
У Весов вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Весов есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Весы хотят просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион из одного только спортивного интереса готов будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ним по этому поводу в споры – занятие абсолютно пустое. Тем более, что через полчаса Скорпион с тем же пылом может начать доказывать совершенно обратное. Ну а самому Скорпиону этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать его рассуждения, разинув рот!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец будет упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Стрельца отступиться от своих замыслов – он воспримет это как неудачную шутку. А если и отступится, то только лишь для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае у Стрельца велики шансы основательно улучшить свое финансовое положение.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог готов будет извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте! Другой вопрос, зачем это Козерогу нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей может с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Водолей и согласится с чужим мнением, то сделает это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. Поступит же он все равно по-своему.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
День у Рыб может пройти в бесконечных спорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Рыбам было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса. Рыбы готовы азартно доказывать любую бессмыслицу, в которую и сами не особенно верят. По этой причине спорить с ними в этот день – дело пустое.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
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