19.06.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 19 июня

День принесет удачу тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Окружающие будут то и дело раздражать Овна. Даже если они напрямую не стоят на его пути и никак не могут помешать работе, Овну может казаться, что они одним своим неорганизованным видом отвлекают от важных дел. Чтобы избавиться от недовольства, Овен способен потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ним рядом. Окружающим же будет казаться, что Овен придирается к ним ни за что. И, в сущности, они будут правы.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец имеет шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на его судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства. Впрочем, и сам Телец настроен не сидеть сложа руки, а идти или даже бежать вперед, навстречу своей судьбе. Его ум и сердце будут открыты, а любознательность заставит совершать смелые и неожиданные поступки!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы имеют шанс столкнуться с оппозицией в свой адрес! Кто-то способен высказать им весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, Близнецов это вряд ли смутит: они настроены по-боевому и не упустят возможности стереть конкурента в порошок… Или же с ним подружиться. Ничего не поделаешь – сегодняшние решения Близнецов могут казаться окружающим парадоксальными. На самом же деле Близнецы будут просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет настроен подискутировать с кем угодно и о чем угодно! День склоняет его доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. Даже если с ним и так согласны, Рак все-таки сумеет найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Он может умело спровоцировать окружающих только лишь для того, чтобы иметь повод доказать, как же они были неправы. Ничего не поделаешь! Такой у Рака настрой.



Лев (24 июля – 23 августа)

За что бы Лев ни взялся, он будет относиться к делу серьезно, как будто бы от этого зависит его жизнь! Это неплохо, когда речь идет о работе или о действительно важных проектах. Однако даже в бытовых вопросах Лев будет пытаться идти напролом, стреляя из пушки по воробьям. Такой прорыв по всем фронтам одновременно рискует подкосить силы Льва, вызывая в его душе надрыв. Чтобы этого не произошло, ему стоит четко расставить приоритеты, решив, что достойно его рвения, а что нет.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева способна демонстрировать окружающим свое превосходство, даже не желая этого, – просто многие дела будут ей отлично удаваться! Звезды наделяют ее энергичностью, решительностью и умом, благодаря чему Дева способна решать самые злободневные вопросы. Впрочем, что бы окружающие не думали об ее заносчивости, Дева не склонна смотреть на них сверху вниз. Ну а если кто-то завидует ей – это его проблемы.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы даже в незнакомом собеседнике имеют шанс отыскать родственную душу! День наделяет их искренностью, прямотой и желанием общаться – в первую очередь с теми, кто им дорог. Впрочем, Весам будет тесно в узком кругу близких и друзей – им захочется завести новые знакомства или узнать кого-нибудь поближе. Самый неожиданный человек – ребенок, коллега, случайный попутчик – может стать для них задушевным собеседником, разговор с которым заставит Весы о многом задуматься.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону не следует торопиться! Звезды предостерегают его от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками и желанием делать все как можно быстрее. Даже если Скорпион полностью уверен в своих решениях, ему стоит обдумать их еще раз, а лучше – отложить на потом. Ситуация может поставить перед ним важные, судьбоносные вопросы, а значит, и цена за неверный ответ будет достаточно большой.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды склоняют Стрельца продемонстрировать силу в каком-то вопросе – это обеспечит ему нужный результат. День наделяет Стрельца уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему он сможет демонстрировать твердость в любом важном деле – и на работе, и в семье. Благодаря принципиальной позиции Стрельца и его умению стоять на своем, окружающим придется учитывать его мнение, волей-неволей идя на компромиссы.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог узнает, что такое неукротимость! День обеспечивает его огромным количеством деятельной энергии, и это – ключ к его огромным возможностям! Козерогу под силу все то, что он раньше считал нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика – все это ему по плечу. Козерогу может даже казаться, что нет такого препятствия, которое он не смог бы преодолеть. И самое интересное, что в чем-то он прав.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток бесцеремонно вторгнуться в его жизнь. День склоняет его к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут его тормошить: требовать, просить, предъявлять претензии. В результате к концу дня в душе у Водолея рискует скопиться огромное напряжение: одной искры будет достаточно, чтобы прогремел мощный взрыв!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут буквально фонтанировать ценными идеями и мыслями! Неудивительно, что им захочется как можно скорее ими поделиться, вынеся на общий суд. Однако даже если у Рыб не получится сделать это перед широкой публикой, не беда. Им достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя и место, в котором никто не помешает поговорить. Это позволит Рыбам довести свою идею до совершенства, превратив необработанный алмаз в сверкающий бриллиант.