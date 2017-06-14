14.06.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 14 июня

Желательно внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Только будьте аккуратнее со словами: необдуманная фраза может привести к скандалу.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Уверенность Овна в каком-то вопросе способна дать сбой. То, в чем он был убежден на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, как он думал, показавшись неожиданной стороной. Впрочем, возможно, Овен и сам пересмотрит свое мнение в каком-то вопросе, поменяв его на противоположное. Другими словами, Овну следует быть готовым к переменам, даже если это «всего лишь» перемены в его голове.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет склонен досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе! Неясность в делах или в словах будет его раздражать, заставляя Тельца вникать до тех пор, пока для него не останется белых пятен. Это позволит ему избегать ошибок и подвохов. Правда, окружающим порой может казаться, что Телец издевается над ними, – такую массу уточняющих вопросов он способен задать!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы должны решить, от чего им уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Возможно, их тянут назад изжившие себя идеи, неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, старая мебель или что-то еще. Пора перестать цепляться за то, что нежизнеспособно! Возможно, Близнецам придется попрощаться с какой-нибудь своей иллюзией или мечтой, однако только лишь для того, чтобы открыть перед собой настоящие перспективы!



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак не будет склонен к компромиссам. «Да» – значит «да», «нет» – значит «нет», все остальное от лукавого. Такая безапелляционная попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. День склоняет Рака к повышенной эмоциональности и правдолюбию, а потому любые его попытки выяснить отношения закончатся спором. Чтобы этого избежать, Раку следует избавиться от иллюзии, что он может кому-то что-то доказать – это точно не получится.



Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды советуют Льву не спешить с принятием любых серьезных решений – лучше потратить время на то, чтобы собрать «доказательную базу». Скорее всего, Лев чего-то не предусмотрел или не владеет всей информацией. Чтобы не наделать ошибок, ему надо собрать воедино все кусочки паззла: поговорить со знающими людьми, найти ответы на вопросы, порыться в книгах, изучить факты. Только после этого Лев может смело бросаться в бой!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве, весьма вероятно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме. Она может сделать это, даже не желая: просто ситуация подкинет ей новые факты, с которыми придется считаться. Чтобы это на весь день не выбило Деву из колеи, звезды советуют ей быть готовой к получению неожиданной информации и необходимости проявить гибкость в каком-то вопросе.



Весы (24 сентября – 23 октября)

В общении с окружающими Весы способны упрямо стоять на своем! В сочетании с повышенной обидчивостью и эмоциональностью, к которым склоняет их этот день, не удивительно, если Весы станут источником жарких конфликтов. Звезды советуют Весам держать свое драгоценное «единственно верное» мнение при себе, а если все-таки высказали – быть готовыми пойти на компромисс и даже извиниться.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

У Скорпиона все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и рабочий стол! День склоняет его к тому, чтобы замечать вокруг любые соринки, поэтому Скорпион будет изо всех сил пытаться навести чистоту. Впрочем, не меньше обычной грязи (а может быть, даже больше) его способны вывести из себя недостатки окружающих: их неидеально чистые поступки и слова. Вряд ли Скорпион сможет удержаться от соблазна сказать кому-нибудь об этом прямо.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец способен проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул! Это может привести его к новым, в том числе и неожиданным, выводам. Даже на самые простые повседневные дела проницательный Стрелец имеет шанс посмотреть под новым углом, отыскав в них невидимые раньше нюансы. Ну а что касается людей вокруг, то им не позавидуешь, – у них от Стрельца просто не существует тайн!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог может оказаться втянут в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Это может быть все что угодно – от разговора с начальством о зарплате до банальной ссоры по поводу слишком больших трат. Звезды советуют Козерогу не горячиться в таких разговорах и избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах – обиды и взаимные претензии могут завести вас слишком далеко.



Водолей (21 января – 19 февраля)

В голосе Водолея будут то и дело звенеть командирские нотки: он способен горячиться, доказывая окружающим свою правоту. День наделяет Водолея стопроцентной уверенностью в том, что он делает, поэтому нежелание окружающих ему помогать будет приравнено к саботажу. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, Водолею стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с ним рядом. В конце концов, он ведь не пресс и не каток, так почему бы просто не договориться?



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то – если, конечно, такая необходимость у Рыб есть. То, о чем Рыбы не решались поговорить, вопросы, которые они стеснялись задать, – все это они могут сделать без опаски. День склоняет Рыб к тому, чтобы быть честным, искренним и понимающим собеседником. Это поможет им поговорить без претензий, по душам, даже на самые щекотливые темы.