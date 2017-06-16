16.06.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 16 июня

День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.



// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен будет склонен раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг него действительно может быть немало. В какой-то момент Овен способен обнаружить, что выпустил контроль над ситуацией из рук, и от его усилий мало что зависит. Звезды советуют Овну расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию ему не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Чтобы день прошел без эксцессов, Тельцу просто необходимо проявлять гибкость! Однако именно к этому звезды его не склоняют: его обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Тельцу следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора – оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы способны превзойти самих себя во всем, что касается планирования! Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи – план ремонта, или для себя – планы на вечер, Близнецам в этом не будет равных. Помимо этого, звезды советуют им подумать о безопасности в любой сфере – дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры, которые вы примете, в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак может испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует его внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, он станет свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у него поддержки, или же Рак просто займет чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Раку следует помнить о том, что главная роль защитника – постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет настроен на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что – Лев готов в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял его любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против него коварные планы – Лев не даст спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, он будет беспощаден. Плохо только, что в кругу друзей и семьи его обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку «Выкл».



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет настоящей максималистской! Ей захочется определённости во всем – даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Дева будет легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать дров и не перессориться с окружающими, Деве следует помягче относиться к людям. И главное – не делить все вокруг на «черное» и «белое», помня о том, что существуют и другие цвета.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что они считают нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут их провоцировать! Возможно даже, кто-то попросит Весы честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Весы поддадутся этому соблазну, они способны своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для них держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Если в последнее время Скорпион выступал посредником в каком-то споре или конфликте, то ему срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для него. Более того, примирители, возможно, понадобятся ему самому – настолько резким и категоричным Скорпион способен стать. Звезды предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Скорпион может сильно навредить себе, так что для него же самого лучше в спорных вопросах держать рот на замке.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец способен примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться его близким и родным. Стрелец будет точно знать, что и как каждому надо делать, и готов ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у него накопились проблемы. Стрелец может попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать – подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?



Водолей (21 января – 19 февраля)

Ситуация потребует от Водолея решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. – на любой подобный подвиг у Водолея хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет Водолею сокрушить любую преграду, стоящую на его пути.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы не будут склонны соглашаться с чужим мнением, зато способны кого угодно заставить согласиться со своим! Даже если обычно они – сама дипломатичность, на первое место они будут ставить свои интересы и свое могучее «Я». Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Рыб лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Рыбы будут настроены философски: если окружающие с ними не согласны, это их проблемы.