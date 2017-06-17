 
Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 17 июня
17.06.2017  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на 17 июня

Будет возникать соблазн действовать необдуманно, поддаваясь сиюминутным порывам. В делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.


// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен будет обладать особенным магнетизмом, даже против воли привлекая внимание окружающих к себе. Для этого ему не придется что-то особенное говорить или делать – его молчание может оказаться не менее интригующим, чем его слова. Звезды советуют Овну использовать это в своих интересах. Заведите знакомство с нужными людьми, обеспечьте себе поддержку в каком-то деле. Или просто вскружите голову кому-то одной лишь улыбкой и пристальным взглядом в глаза.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Мозг Тельца открыт для новых идей, а сердце – для экстремальных эмоций! Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной «зоны комфорта» и попробовать что-нибудь новенькое и острое. Ничто не будет будоражить кровь Тельца сильнее, чем балансировка на грани привычного и непривычного, дозволенного и недозволенного. Флирт с незнакомцем? Неожиданное предложение? Экстремальный спорт? Почему бы и нет? Все, что не запрещено, хотя бы раз в жизни нужно попробовать!

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Весь день в душе Близнецов может зреть напряжение и недовольство. Окружающие будут выводить их из себя своей неорганизованностью, а события – то и дело выходить из-под контроля. При этом не обязательно это нанесет Близнецам какой-то реальный ущерб. Их способен раздражать уже сам факт того, что все идет «неправильно», «не по плану». По-настоящему разрядить напряжение Близнецов способен только мощный эмоциональный всплеск. Любой – будь то банальная вспышка гнева или водоворот любовных страстей.

Рак (22 июня – 23 июля)
Все самые удачные мысли и проекты Рака будут связаны с другими людьми. Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов – вот залог его успеха! Вполне возможно, что именно Рак, благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости сумеет завести сразу несколько весьма полезных знакомств. Или же воспользуется этими качествами в романтической обстановке, очаровав любого, кого он захочет очаровать.

Лев (24 июля – 23 августа)
Льву следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Лев будет настроен по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ним и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, Льву стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло. Что-нибудь вроде «дров на месяц наколоть, на год кофе намолоть» и т.д. После таких трудовых подвигов ему будет не до ссор!

Дева (24 августа – 23 сентября)
Настроение Девы может штормить, показывая то «минус», то «плюс». Гнев, радость, печаль, равнодушие, благосклонность, неожиданная симпатия – любые цвета и оттенки эмоций могут меняться с невиданной быстротой. Какие-то из них будут вызваны внешними событиями, другие – переживаниями самой Девы. Чтобы не стать послушной игрушкой своих собственных чувств, Деве необходимо контролировать эмоции. Ну, или хотя бы пытаться.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы способны потратить день на пустяки – однако им самим они пустяками казаться не будут. Звезды склоняют их к тому, чтобы преувеличивать важность любого действия и любого слова, то есть во всем делать из мухи слона! Это неплохо в работе, однако в общении экзальтированность Весов может выводить окружающих из себя. Попробуйте относиться ко всему с долей юмора, иначе могучие эмоции просто разорвут вас изнутри!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион должен быть готов к тому, что люди вокруг будут обращать на него повышенное внимание. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере Скорпиона многое зависит. Зная об этом, Скорпион должен постараться в любой ситуации показать себя с наилучшей стороны. Но даже если это не удастся, не беда. Главное, будьте уверены в себе, и ваша железная уверенность передастся всем!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцу необходимо сдерживаться, чтобы в общении с близкими людьми не перегнуть палку! День склоняет его к вспыльчивости и обостренному самолюбию, благодаря чему Стрелец способен увидеть конфликт даже там, где его и в помине нет. Там же, где он есть, Стрелец старательно раздует его до предела: его способность давить на самые болезненные точки на высоте. Только большой вопрос – принесет ли такая победа удовлетворение самому Стрельцу? Вряд ли. А раз так, то стоит ли вообще воевать?

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог может ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному! Привычные вещи будут вызывать у него скуку, а вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обострится до предела. Чтобы удовлетворить этот исследовательский зуд, Козерогу необходимо хотя бы в чем-то выйти за рамки обыденного. Пусть это будет «всего лишь» прогулка по новой улице, новая книга или новое блюдо в меню – поверьте, оно того стоит!

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей будет склонен сорить деньгами! Даже если он обычно осторожно относится к тратам, его экономность даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Особенно щедрым Водолей способен быть к тем, кто ему дорог, – им он просто не в состоянии ни в чем отказать! Впрочем, почему бы иногда и не поддаться такому беззаботному порыву? Затянуть потуже пояса можно и потом. Водолей должен следовать за своим сердцем – но только в пределах разумного, конечно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы будут неотразимы вдвойне: во-первых, в своих собственных глазах, и во-вторых – в глазах окружающих, которым передастся их сногсшибательная уверенность в себе! Харизма Рыб будет помогать им и на работе, и дома, и в общении с людьми. Главное, не перегибать палку и не заноситься: если окружающие увидят, что Рыбы смотрят на них сверху вниз, их преимущество улетучится как дым, превратившись в непростительный недостаток.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.06 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 19 июня 18.06 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 18 июня 16.06 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 16 июня
 
 

Видео

В саду Шевченко нашли миномётную мину и гранату
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 