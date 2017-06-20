 
Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 20 июня
20.06.2017  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на 20 июня

День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.


// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овну может представиться весьма заманчивая возможность, связанная с финансами, – если он откажется от нее, то будет долго об этом жалеть. Возможно, новый проект потребует от Овна отказаться от старого плана действий или даже пойти на попятную в каком-то вопросе. Если Овен уверен в том, что его новые шаги будут намного эффективнее прежних, ему стоит рискнуть. Если же нет – нужно ли менять шило на мыло?

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец имеет все шансы сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других, – но лишь в том случае, если он сумеет донести до окружающих суть своих новаторских идей. Звезды обещают Тельцу, что его интеллектуальный потенциал достигнет заоблачных высот, однако общение с окружающими будет его слабым местом. Только призвав на помощь терпение и дипломатию, Тельцу удастся обойтись без ссор и продвинуться вперед в осуществлении своих задумок.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Обстоятельства не дадут Близнецам возможности расслабиться и заняться тем, чем они считают нужным. Наоборот, они будут то и дело теребить их, требуя активных действий. Волей-неволей Близнецам придется принять эти правила игры, и в конце дня они даже могут войти во вкус. В процессе Близнецы способны с удивлением обнаружить, что их мозг работает на удивление ясно и четко, предлагая им изящные ходы, до которых они раньше бы не додумались.

Рак (22 июня – 23 июля)
Счастье Рака – в его собственных руках! Вернее, в его собственной голове. Звезды утверждают, что силой мысли Рак вполне способен изменить мир вокруг. Не уверены в каком-то деле? Скажите, что оно вам по плечу. Чувствуете упадок сил? Убедите себя в том, что вы полны энергии и энтузиазма! Звезды обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Рака – мыслить в правильном ключе, ведь не только позитивные мысли имеют способность сбываться!

Лев (24 июля – 23 августа)
У Льва могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: ему вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Не противьтесь этому чувству! Звезды обещают, что поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, Лев не прогадает. Этот порыв может принести в его жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деве будет трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, ведь вокруг столько интересного, что глаза разбегаются! В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать ей что-то любопытное, заставляющее переключать свое внимание. Новые впечатления, люди, идеи, планы, дела… Способности Девы к концентрации близки к абсолютному минимуму. Зато Дева будет открыта для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у нее тут же не вылетят из другого.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы будут демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И окружающие смогут это по достоинству оценить, ведь воевать Весы собираются именно с ними. Впрочем, в глазах Весов все может выглядеть прямо наоборот: с их точки зрения именно окружающие будут провоцировать их, вынуждая защищаться. Но факт есть факт: Весы будут склонны добиваться своего, мало обращая внимания на чужое мнение и чужие интересы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Мысли Скорпиона способны легко перескакивать с одного на другое – в его голове будет тесно от идей! Это вовсе не означает, что все его мысли окажутся ценными, однако ум Скорпиона будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у него велика. Главное – суметь выделить действительно стоящие мысли из общей массы. А вот как раз с этим, как обещают звезды, у Скорпиона могут быть проблемы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец способен с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой. Навязчивая мелодия, гремящая в голове; рабочий вопрос, не дающий покоя; сильные эмоции по мельчайшему поводу – все это будет выбивать Стрельца из колеи, мешая ему сосредоточиться на чем-то действительно важном. Впрочем, у этого есть и свои плюсы: погружаясь в свой микромир, Стрелец способен понять суть вещей до атомов и молекул. Это поможет ему в делах, требующих дотошности и конкретики.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Звезды советуют Козерогу поискать свой путь если и не к сердцам окружающих, то хотя бы к их умам. Люди, чье мнение для Козерога небезразлично, сумеют в полной мере оценить его новые идеи и нестандартный подход. Со временем это позволит ему укрепить свое положение или повысить свой статус. Так что, Козероги, не теряйте времени: если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете – смело идите вперед!

Водолей (21 января – 19 февраля)
В голове у Водолея может появиться немало идей относительно домашнего хозяйства, обустройства дачи или дома. Едва появившись, они потребуют от него решительных действий. Ну а поскольку в одиночку такие дела не делаются, Водолей захочет подключить к осуществлению своих планов домочадцев. Такой командирский настрой способен обеспечить Водолею немало претензий со стороны близких людей. Дела делами, но командовать-то зачем? Да и так ли Водолей уверен в своих грандиозных планах?

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
В доме Рыб или на их рабочем столе может царить ужасный кавардак – Рыбы, даже если захотят, вряд ли сумеют избавиться от беспорядка. Звезды говорят, что в их жизни грядут перемены, и хаос вокруг – лишь отражение этого процесса. Рыбы будут слишком захвачены новыми глобальными идеями и планами, чтобы тратить время на банальную уборку. Впрочем, сделать это им все-таки не повредит – если и не сегодня, то хотя бы через день.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 25 июня 24.06 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 24 июня 19.06 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 19 июня
 
 

Видео

Дорожники ремонтируют Горбатый мост и переулок Фейербаха
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 