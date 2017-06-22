 
Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 22 июня
22.06.2017  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на 22 июня

Сегодня поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами. Лучше претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска.


// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен будет находиться в водовороте событий! Звезды наделяют его такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум. Ему будет трудно оставаться на одном месте – ситуация может требовать его присутствия сразу в нескольких местах! Впрочем, Овен и сам будет не против такой кипучей деятельности, тем более что она обещает оказаться еще и полезной: какие-то сегодняшние события или знакомства способны преподнести Овну приятный сюрприз.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Звезды обещают Тельцу поддержку в денежных делах! Это отличный день для того, чтобы посвятить его управлению финансами и приумножению капитала. Так что если у Тельца есть план, как повысить свои доходы, – самое время начать его осуществлять. Разговор с начальством о прибавке зарплаты, запуск нового проекта, денежные вложения и т.д. – любой шаг Тельца в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в его кошельке.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Звезды наделяют Близнецов здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край! Ваш удел на этот день – быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться. Люди волей-неволей будут поддерживать начинания Близнецов, если же они предпочтут действовать одни, то и здесь имеют шанс преуспеть. Отличный день для того, чтобы Близнецы разобрались с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Начатые проекты практически обречены на успех!

Рак (22 июня – 23 июля)
Рака может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте! Возможно, Рак, идя по улице, обнаружит у себя под ногами крупную купюру. Или же он выиграет в лотерею, получит забытый долг, подарок от поклонника… Вариантов может быть множество, так что Раку следует на всякий случай быть готовым к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.

Лев (24 июля – 23 августа)
Льву трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер! Ситуация то и дело будет соблазнять его сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в «надежнейшее» дело. Не поддавайтесь этому импульсу! Даже если вам кажется, что вы не проживете без этой вещи и дня, как следует все взвесьте и – отложите покупку. Чтобы не искушать судьбу, звезды советуют Льву обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дело, которому Дева посвятила много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз – одним словом, успех в любом его виде. Впрочем, Дева не будет склонна расслабляться. Наоборот, успех мобилизует ее и заставит действовать активнее, ведь одно дело – видеть цель, а другое – чувствовать, как благодаря твоим стараниям, она становится все ближе.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы превзойдут себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит им день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми. А вот что касается старых знакомых, то тут дело обстоит наоборот: Весы будут отличаться несдержанностью и рискуют испортить отношения даже с лучшим другом. Чтобы этого не произошло, им следует держать свои обидные высказывания при себе – то есть так, как будто бы они общаются с незнакомцем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
В Скорпионе может внезапно проснуться ревность! Причем, не обязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека и что у Скорпиона будет для этого повод. Друзья, родные, коллеги по работе – практически любой рискует стать объектом необъяснимой ревности и собственнических настроений Скорпиона. Звезды советуют не поддаваться соблазну выяснять отношения – ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей – не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Не исключено, что Стрельцу захочется с кем-нибудь посоревноваться! Здоровый азарт у него способно разжечь все, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Стрелец не хуже других. Не противьтесь этому импульсу – он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось у Стрельца в доказательство своего превосходства.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу могут оказаться по плечу вещи, на которые он был неспособен еще месяц или даже неделю назад! Звезды придадут ему активности и решительности, а еще – удачливости в делах. Благодаря этому, Козерог будет точно знать, что ему делать и как. Единственное «но»: он будет знать и то, что должны делать другие. Окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в упряжку Козерога, поэтому на протяжении дня Козерогу следует приготовиться к их слабым попыткам протестовать.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей будет полон энергии и уверенности в себе! Ситуация вынудит его то и дело оказываться в центре внимания, однако Водолей не ударит в грязь лицом. Он сумеет не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, Водолею следует приготовиться к тому, что такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих. Впрочем, это небольшая цена за то, чтобы целый день чувствовать себя на коне.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Для Рыб актуальна формула: «Всё в дом!». Их действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу – к примеру, сделав перестановку или обустроив домашнее пространство. Звезды обещают, что любые шаги и покупки в этом направлении окажутся удачными, порадовав и самих Рыб, и их близких. Главное для них – не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе Рыбы рискуют на пустом месте испортить себе настроение.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.06 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 26 июня 25.06 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 25 июня 24.06 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 24 июня
 
 

Видео

Сотрудничество между Харьковщиной и Польшей продолжится в новых совместных проектах
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 