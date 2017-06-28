28.06.2017 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на 28 июня

День не склоняет к организованности и рутине, зато зовет к приключениям, отлично подходит для активного отдыха, получения нового опыта и новых впечатлений.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды советуют Овну отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время – все это Овен способен изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец имеет шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие! Ну а если он такое приглашение не получит, ему имеет смысл самому приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды в этот день наделяют Тельца спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что он сумеет показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы его мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы, возможно, захотят организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует их присутствия дома. День склоняет их к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное – у Близнецов получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.



Рак (22 июня – 23 июля)

Страсть Рака к перемене мест достигнет апогея! Он будет готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить его на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сам Рак будет изобретателен на этот счет. Он способен придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.



Лев (24 июля – 23 августа)

День склоняет Льва к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат ему вариантов поразвлечься, во Льве проснется талант организатора, и он быстро придумает с кем, когда и куда ему можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник – программа у Льва может быть обширной. Но самое лучшее, что может он сделать, – это провести время с тем, кого любит.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе – все они будут написаны у нее на лице. Больше того, Дева и сама не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Девы практически нет запретных тем. А уж ждать от нее словесной пощады, если она чем-то недовольна, и вовсе не стоит: она не намерена сглаживать острые углы!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы способны заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет их к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Весы будут превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды советуют Весам специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где они могут всласть понаблюдать за окружающими.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любознательность Скорпиона не знает границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Скорпиону давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе – звезды советуют Скорпиону воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, он не останется внакладе, ведь его любопытство в итоге будет удовлетворено.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец способен буквально разрываться между тем, что ему приходится делать, и тем, чего он бы хотел. Ему будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от него массу времени и сил, с другой же – мысли Стрельца будут невообразимо от этих дел далеки! Он может то и дело посылать СМС друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках… Возможно, только к концу дня Стрельцу удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет востребован как никогда! Его телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ним радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сам Козерог будет чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: его коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет настроен жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ним какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение он способен превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Водолея в таком поведении, – его искренность: затевая спор, он верит, что пытается уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Лучшей музыкой для ушей Рыб станет иностранная речь! Она напомнит им, что есть далекие страны, в которых они еще не бывали, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды советуют Рыбам подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Рыбам смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.