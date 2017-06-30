30.06.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 30 июня

Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овна будут волновать вопросы справедливости – и его личные, и глобальные. Обида от того, как с ним поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать – подобные мысли могут потрепать Овну нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды категорически не советуют Овну ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Эта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Окружающие переложат на плечи Тельца львиную часть своих проблем и забот! Телец готов оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Телец подвергнет безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Его слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь к Тельцу за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду? Или оно не стоит того?



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Организаторские способности Близнецов достигнут огромных высот! Их желтая майка лидера будет видна издалека, побуждая окружающих следовать за ними. Возможно, ситуация вверит заботам Близнецов группу людей или же они сами возьмут ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым подобного рода мероприятием Близнецы справятся легко: они полны энергии, ясно видят цель и не прочь кем-нибудь покомандовать!



Рак (22 июня – 23 июля)

Рака то и дело будут отвлекать домашние заботы – не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть его вниманием, требуя от Рака помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться Рак не в силах, ему придется расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в нем.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет его последовательность и логичность. Он будет способен шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно: волка в том, что капуста полезна для здоровья, донжуана – в пользе верности, и даже собственное начальство – в том, что Льву необходимо повысить зарплату. А вот в кругу друзей сегодняшнее здравомыслие Льва может быть ошибочно названо занудством и стать мишенью для шуток!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Отличный день для того, чтобы Дева посвятила его своим финансам. Неожиданно в ней может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально подвести счет своим доходам и расходам. Даже если Дева вдруг обнаружит, что с ее банковским счетом что-то не так, она сумеет исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде. Если же с деньгами все в порядке, Дева не станет уменьшать их количество – она настроена экономить.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы должны быть готовы к тому, что любые свои решения, идеи или проекты им придется как следует обосновать! Окружающие не будут склонны верить на слово, и даже заразительные эмоции Весов или их ораторское мастерство не дадут желаемого эффекта. Рецепт сегодняшнего успеха для Весов – логика и только логика. Им придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Наблюдательность и проницательность Скорпиона могут достигнуть высот, о которых он не подозревал! Его интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя Скорпиону проникать в суть вещей и делать правильные выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В итоге людям вокруг может казаться, что Скорпион читает их мысли! Сам же он способен невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Отношения Стрельца с окружающими могут быть крайне запутанными. А все из-за того, что об одном и том же человеке интуиция может говорить ему одно, а логика и факты – совершенно другое. Чтобы Стрелец окончательно не потерял ориентиры, ему следует прислушиваться в первую очередь к голосу своего сердца. Оно подскажет ему, кто друг, а кто лишь пытается им казаться.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет озабочен деловыми вопросами – вплоть до того, что если что-то выходит из-под его контроля, он может воспринять это как личное оскорбление! Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать «визитной карточкой» этого дня. Особенно если Козерогу покажется, что окружающие отлынивают от своих обязанностей – он не позволит никому стать тормозом на пути его прогресса!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей имеет шанс стать центром притяжения людей! Окружающие будут приходить к нему со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Водолей способен оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды советуют ему не стесняться лезть в дела людей – если, конечно, его об этом попросят. Альтруизм Водолея будет вознагражден – возможно даже за этим занятием он встретит родственную душу.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть! Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой особенно. Даже если Рыбы одержат победу, она в итоге окажется мнимой – побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды советуют Рыбам играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у них получится играть защитником, а не нападающим.