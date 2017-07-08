08.07.2017 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на 8 июля

День склоняет к общительности и легкости, хорош день для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну непременно захочется сделать что-нибудь нужное и полезное. Больше того, захочется настолько, что он не сможет удержаться от соблазна подключить к этому окружающих, в первую очередь своих домашних. Самым простым решением будет затеять дома перестановку мебели или хотя бы уборку, где каждому найдется свой фронт работ. Именно подобные инициативы Овна могут быть восприняты если и не с пониманием, то хотя бы без лишнего ропота.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Дела у Тельца обещают складываться легко и без лишних потрясений. В этот день ваша самоорганизация может удивить не только окружающих, но и вас самих. Вдобавок ко всему у Тельца проснется способность находить что-нибудь интересное в самых обычных занятиях. Это замечательный день для того, чтобы довести до реализации если и не все, то хотя бы некоторые их своих планов!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы могут наглядно убедиться, что жизнь – это не игра в солдатики, и окружающие отнюдь не настроены выполнять роль послушных кукол в их задумках. Если к середине дня желание командовать и манипулировать людьми у Близнецов не пропадет, то самым разумным решением будет применить его в какой-нибудь компьютерной игрушке. Реализовать свои командирские наклонности другим способом шансов мало.



Рак (22 июня – 23 июля)

Этот день обещает щедро наполнить Рака позитивной, созидательной энергией! Его чувства и мысли наконец-то придут в гармоничное равновесие. В этот день Рак вряд ли вспомнит, что такое скука, а любые принятые им решения будут отличаться мудростью и взвешенностью. Рак способен убедительно и красиво обосновать любую свою мысль, будь то идея купить что-нибудь необычное или предложение повысить ему зарплату.



Лев (24 июля – 23 августа)

В целом энергетика этого дня благоприятна практически для любых дел и начинаний. Жаль только, что именно у Льва достигнет апогея его избыточная реакция на мелочи. Из-за этого Лев рискует упустить многочисленные возможности, которые щедро предоставляет этот день, разменяв всю свою энергию на пустяки. Залог успеха прост: забудьте о мелочах, сосредоточьтесь на чем-то действительно важном.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Судьба готова предоставить Деве едва ли не все возможные шансы для того, чтобы хотя бы на ступеньку подняться в общественной иерархии. Нет, наверное, ситуации, которую Дева не сумела бы изящно разрулить, извлекая из этого максимальную выгоду для себя. Единственное, что можно посоветовать Деве, так это не терять контроль над эмоциями и не слишком поддаваться азарту.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы могут с головой погрузиться в решение домашних вопросов. И надо сказать, что решаться эти вопросы будут намного легче обычного. Вообще атмосфера в вашем доме обещает быть достаточно позитивной, и причиной этому будет ваша способность улаживать недоразумения и конфликты еще на самых ранних стадиях. Если же в отношениях с близкими у Весов накопились какие-то проблемы, отличный день для того, чтобы поговорить по душам и все исправить.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону захочется быть полноправным хозяином не только своей жизни, но и своих мыслей и планов. В этот день ему бесполезно давать (а тем более навязывать) какие-либо советы – Скорпион все равно сделает по-своему. Сам же Скорпион при этом может быть на удивление щедр на советы другим. Что ж, возможно, среди этих советов окажутся и ценные. В любом случае, на конфликт Скорпион не настроен и любые разногласия готов спокойно пережить.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Во всем, что касается денег и чувств, Стрелец будет хозяином положения. Достаточно сохранять внутреннее равновесие (а звезды как раз к этому и склоняют), и дела у Стрельца в этот день будут складываться весьма позитивно. Можно даже поговорить с начальником об очередной прибавке к зарплате – главное, чтобы аргументы при этом были убедительны и не слишком эмоциональны.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог легко может оказаться в центре всеобщего внимания. И что ценно, внимание это будет весьма позитивное. Козероги, судьба дает вам идеальные шансы для того, чтобы реализовать свои самые далеко идущие планы и мечты! Иными словами, сейчас самое время брать быка за рога. Ну а за неимением быка вполне подойдут окружающие, которых Козерог способен легко склонить на свою сторону.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Кто-то непременно попытается манипулировать Водолеем. При этом сделано это будет весьма изящно – Водолей может даже не заметить, как окажется под влиянием какого-то умелого кукловода. Если вы не хотите весь день проплясать под чужую дудку, вам не помешает более критично относиться к словам окружающих и в разговоре с ними почаще употреблять слово «нет».



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Весь день Рыбам будет чего-то не хватать. И вроде бы день будет как день, и дела как дела, а в душе будет хотеться чего-нибудь необычного, экстраординарного. Окружающая действительность подобного шанса не предоставит, так что Рыбам останется надеяться в этом вопросе только на себя. Вполне можно своими силами затеять что-нибудь экстравагантное. Но только в меру! Перебор не приветствуется.