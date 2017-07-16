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16.07.2017  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на 16 июля

День разгребания завалов: звезды уверяют, что выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Решительность также уместна и в любви.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Для Овна актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Овна в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Жизнь будет ждать от Тельца решительности и четкости, а вот сам Телец этих качеств в себе как раз ощущать и не будет. По крайней мере, всего этого ему будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Тельца. По этой причине лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы могут на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Близнецам очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более – сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!

Рак (22 июня – 23 июля)
Раку не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот – поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Раку и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: секрет вашего успеха – в решительности и простоте.

Лев (24 июля – 23 августа)
У Льва есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Льва нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах гораздо больше обычного!

Дева (24 августа – 23 сентября)
Если с самого утра из ушей Девы начнет идти пар, не пугайтесь – это от избытка энергии. Активность Девы в этот день будет так высока, что она сможет если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. У Девы во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Весы. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Весов не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой – такой шанс Весам выпадет только ближе к вечеру.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Ничто не будет получаться у Скорпиона лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Ни одна деталь не ускользнет от внимания Скорпиона! Единственное, чего ему следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность может вызвать у Скорпиона если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец будет страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В его суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Стрельца будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Лучше всего Козерогу взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти «лучшие времена» уже наступили! Звезды склоняют Козерога действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей может найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться ему значительно легче обычного, а найденные решения – отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Водолею не помешает следить за своим языком, поскольку последствия его остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и ему самому.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбам не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Рыбы смогут окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит им выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
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