12.07.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 12 июля

Велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, поэтому сначала думайте, а так ли вам это нужно?



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Овен (21 марта – 20 апреля)

В голову Овна может прийти совершенно невообразимая, фантастическая идея! И на первый, и на второй взгляд эта идея будет выглядеть совершенно невозможной, однако именно ее Овну и захочется воплотить в жизнь. Все остальное будет казаться ему слишком банальным, скучным и пресным. Самое забавное, что именно эта фантастическая идея, в отличие от других, имеет хорошие шансы реализоваться.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец способен показать в своих делах очень неплохие результаты! Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. Даже в занятии обычной бухгалтерией Телец может испытать что-то вроде вдохновения и творческого подъема! Вот и используйте этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Девизом дня у Близнецов станет: «Быстрее, выше, сильнее!». Весь день они будут испытывать желание если и не посоревноваться с кем-либо напрямую, то хоть в чем-то оказаться лучше других. И дело здесь отнюдь не в хвастовстве. Для Близнецов все это будет носить характер игры, в которой им хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Что в этом плохого? Единственное, за что Близнецам ни в коем случае нельзя браться – это за азартные игры: затянет!



Рак (22 июня – 23 июля)

В душе Рака проснется Отелло! Весь день поведение любимого человека будет казаться Раку подозрительным, а признаки вероятной неверности станут мерещиться на каждом углу. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность. Поверьте, реальных поводов для ревности нет. Ну, или почти нет.



Лев (24 июля – 23 августа)

Творческий потенциал Льва достигнет максимума! В этот день ему не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься. У Льва есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Перед Девой редко будет возникать дилемма «хочу-не хочу». На первом месте будет стоять слово «надо». При этом любые свои обязанности Деве захочется исполнить не просто хорошо, но желательно лучше, чем другие. Очень неплохо использовать энергию этого дня, продемонстрировав всем (особенно начальству) свою работоспособность и энтузиазм. Вот только не переусердсвтвуйте, чтобы выскочкой не прослыть.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Ничто не сможет испортить Весам настроения больше, чем нахальные выскочки с завышенной самооценкой. В течение дня на их пути то и дело будут попадаться всякие личности, которые будут пытаться оттеснить Весы на второй план или как-либо затмить их достоинства. Звезды предупреждают, что вероятность столкнуться с такими выскочками очень высока. Впрочем, не стоит обращать на них внимания, тем более, что талантов у Весов из-за них меньше не станет.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Скорпионов в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти! Вообще же звезды будут склонять Скорпиона к тому, чтобы прикупить для дома что-нибудь нужное, красивое и главное – чтобы ни у кого из знакомых такого не было!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец рискует стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать его мозг, что он способен потратить все свои физические и моральные силы в бесплодных попытках реализовать их все одновременно. При таком раскладе Стрельцу полезно не гнаться за всеми зайцами сразу, а выбрать среди них одного – посимпатичнее.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог рискует поддаться соблазну посчитать деньги в чужих карманах. Однако делать это категорически не рекомендуется! В противном случае, весь день может пойти наперекосяк. Особенно Козерогу следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей может осознать, что ревность – чувство внезапное, и ревновать можно ко всему, что хоть как-то движется. Расслабьтесь, через день-другой от этого чувства не останется и следа, а вот поддавшись своей ревности, вы рискуете наломать немало дров. Лучше направьте свою кипучую энергию на что-либо позитивное, ну, к примеру, уборку сделайте или шопингом займитесь.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Взгляды Рыб будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. Рыбам будет непонятен и подозрителен кипучий энтузиазм окружающих. Еще более подозрительными будут казаться им попытки заразить этим энтузиазмом их самих. Во всяком случае, ни в какие общественные мероприятия Рыбы по своей воле влезать будут не настроены, предпочитая тратить энергию исключительно на решение своих собственных задач.