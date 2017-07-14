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14.07.2017  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на 14 июля

День удачен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
День у Овна пройдет под не самой оптимистичной звездой. Все происходящее будет вызывать у него приступы недовольства и разочарования. Впрочем, недовольство вряд ли будет слишком глубоким и не выйдет за рамки глухого ворчания. Если же у Овна на этот день намечено что-то важное, лучше отложить это на потом. Любые дела будут тормозиться о его пассивность и нерешительность.

Телец (21 апреля – 21 мая)
День у Тельца обещает пройти под звездой меланхолии и уныния. Увы, все, что не удалось сделать вчера, в этот день тем более не получится закончить. Да что там закончить, если даже начинать Тельцу ничего не захочется? Полный сплин и отсутствие энтузиазма. А потому если можно какие-то дела отложить на потом, так и сделайте. Это пойдет им на пользу.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В повседневной жизни Близнецов не намечается никаких особенных перемен. Дела обещают идти без лишней суеты, а принятые решения будут отличаться взвешенностью. Вдобавок ко всему, Близнецы не склонны рисковать, предпочитая вести себя осторожно. Быть может, в этот день и не будет никаких революционных прорывов и свершений, зато и неприятных падений не предвидится.

Рак (22 июня – 23 июля)
Главным трендом дня у Рака будет скука. С одной стороны, в душе ему будет хотеться заняться хоть чем-нибудь интересным. С другой же стороны, шансов для этого будет, увы, немного. Не стоит ожидать, что кто-то из окружающих возьмет инициативу на себя и выведет Рака из этого пассивного состояния. Найти же развлечение своими силами у Рака тоже вряд ли получится. Ну что ж, иногда и поскучать тоже не мешает.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев будет готов чуть ли не в каждом из своих знакомых увидеть признаки консерватора и ретрограда. Особенно выводить из себя будет нежелание окружающих принять его мысли и идеи. Ничем, кроме как твердолобым упрямством, Лев объяснить такое поведение не сможет и будет продолжать настаивать на своем – не менее упрямо.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Все желающие прокатиться на шее у Девы могут отдыхать: раскачать ее на любое дело едва ли получится. В принципе, Дева даже возражать не станет – просто она будет так долго колебаться и размышлять, что у желающих прокатиться за ее счет терпения не хватит. Но и в своих собственных делах Дева тоже не будет излишне расторопна. Скорее всего, весь день так и уйдет на раскачку и раздумья.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Если что-то и способно вывести Весы из себя, так это необходимость что-либо менять. Любые перемены в жизни или в отношениях будут казаться Весам необоснованными, нелогичными, да и вообще ненужными. Если кто-то затевает какую-нибудь революцию, то стоит заметить: день для этого далеко не лучший. А уж в компании Весов – особенно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
День у Скорпиона обещает пройти без особых потрясений. Дела будут удаваться достаточно легко, а судьба может предоставить хороший шанс упрочить свой общественный статус. Чтобы не спугнуть удачу, Скорпиону следует избегать любой экстравагантности как во внешнем виде, так и в поведении. Классический стиль, сдержанность в словах и жестах, – и удача повернется к вам нужной частью тела!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец будет явно не настроен на новые знакомства. Да и вообще, ко всему новому он будет относиться с большой осторожностью. Зато уж если знакомство в этот день все-таки состоится, то можно ожидать, что оно будет особенно крепким и долгим. Новый друг может стать самым близким и любимым для Стрельца на долгие-долгие годы.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Интеллект Козерога будет не только обострен, но и гармонично дополнен таким полезным качеством, как критичность мышления. Иными словами, бестолковых мыслей у Козерога будет меньше обычного, а вероятность наделать глупостей и вовсе минимальна. Не стоит упускать столь благоприятный момент, ведь именно в этот день Козерогу выпадает шанс наилучшим образом решить любые свои вопросы и проблемы.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей будет очень рачительным и аккуратным хозяином. Даже не пытайтесь просить у Водолея денег в долг – не даст! Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется. Вообще во всем, что касается своего кошелька, Водолей не будет склонен идти ни на какие уступки. В том числе, он не будет потакать и своим собственным прихотям, и в покупках, и в еде проявляя разумную сдержанность.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Этот день у Рыб обещает пройти на фоне навязчивых размышлений на тему: что же все-таки лучше – решительность или осторожность? Пока будете размышлять, рискуете упустить и время, и возможности. А ответ-то на самом деле очевиден: выбирая из этих двух качеств, попробуйте их совместить. Вообще для Рыб правило успеха звучит примерно так: «Пришел, обдумал, победил».

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
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