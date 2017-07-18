18.07.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 18 июля

День хорош для общения и познания нового: развлечений, путешествий, учебы, новых знакомств. Избегайте споров с окружающими: возможны конфликты.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Этот день хорошо провести в общении с любимым человеком, желательно в романтической обстановке хорошего ресторана. А вот сложных и тем более скользких тем в разговоре Овну лучше избегать. Поговорите о чем-нибудь пустяковом, но приятном, а все серьезные дела отложите на потом.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Чем-чем, а сдержанностью Телец отличаться не будет! Попытаться быть сдержаннее, конечно, не помешает, но вряд ли это получится. Телец может наговорить окружающим кучу гадостей и обрести кучу врагов. Но может и наоборот: переключиться на позитив и обрести такую же кучу друзей. В любом случае, эмоции Тельца будут очень сильны и заразительны, а желание высказывать свои мысли вслух – не всегда уместно и безопасно.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецов потянет туда, где люди веселятся, и жизнь бьет ключом! При этом эмоции самих Близнецов не будут выплескиваться через край. Просто им будет приятно находиться в веселых компаниях, заражаясь беззаботной атмосферой общего праздника. Поскольку ни к чему другому звезды Близнецов не склоняют, то почему бы и не провести свободное время на какой-нибудь вечеринке или в клубе?



Рак (22 июня – 23 июля)

Поведение Рака не будет отягощено излишними рамками условностей и приличий! Раку может даже на время показаться, что он выше этого. А вот окружающие могут быть на этот счет совсем другого мнения. Глядя на такую свободу действий, они могут сделать не самые лестные для Рака выводы. И еще: будьте осторожнее с любопытством! Оно может завести вас слишком далеко.



Лев (24 июля – 23 августа)

Эмоции Льва то и дело будут колебаться где-то между понятиями «надо» и «хочу». С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же – Льву захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным. Чтобы не маяться в сомнениях, Льву стоит попробовать найти такое занятие, в котором полезное совмещается с приятным. Ну, или хотя бы расписать свой день так, чтобы в нем нашлось место и тому, и другому.



Дева (24 августа – 23 сентября)

День у Девы будет насыщен общением с самыми разными людьми! Возможны новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы Девы. И хотя никаких радикальных перемен звезды не обещают, тем не менее, день может быть богатым на интересные повороты и новые впечатления. Хорошим решением для этого дня будет совершить небольшое путешествие – как минимум, прогулку за город.



Весы (24 сентября – 23 октября)

На повестке дня у Весов первым пунктом будут стоять споры, ссоры и различного рода выяснения отношений. Увы, ко всему остальному звезды склоняют Весы мало. А вот что касается споров и ссор, то их количество будет прямо пропорционально числу разговоров. Иными словами, Весам лучше свести общение с окружающими к минимуму. Ну, или хотя бы запастись терпением.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В мысли Скорпиона настойчиво будет врываться ветер дальних странствий. Постарайтесь не обнаруживать этого перед начальством – вряд ли оно это оценит. Но и противиться такому поветрию тоже не стоит. Гораздо лучше потратить день, чтобы обдумать и спланировать какие-нибудь будущие поездки или путешествия. Если вы еще не решили, где проведете отпуск или ближайшие выходные, самое время этим заняться!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Что-что, а информационный голод Стрельцу не грозит! Он рискует с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен. Стрелец может даже и сам не заметить, как станет разносчиком какой-нибудь не самой достоверной информации. Постарайтесь при этом хотя бы не скатываться до огульной критики (даже за глаза). Иначе это может осложнить ваши отношения с окружающими.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом. Можно, к примеру, посетить модный клуб, премьеру нового фильма или интересную выставку. Именно в этих местах Козерог имеет все шансы завести неожиданное знакомство, которое впоследствии очень благотворно скажется на его судьбе.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею неплохо будет устроить у себя дома настоящий праздник, позвать в гости друзей (особенно тех, с кем он давно не виделся). И не надо привязывать праздник к какому-либо поводу или дате, можно просто организовать обычные дружеские посиделки – они обещают пройти на удивление весело и душевно. Единственное, Водолею следует не слишком увлекаться спиртными напитками и избегать скользких тем в общении.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам совершенно дикой покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Не важно как, и не важно куда, – для Рыб главное совершить если и не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку. А еще лучше будет отправиться в какой-нибудь клуб или на вечеринку. Без этого Рыбы рискуют совершенно закиснуть и впасть в беспросветное уныние.