18.09.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 18 сентября

Если вы любите предсказуемость и не хотите никаких перемен, в этот день вам лучше реже выходить из дома. Ну а если уж вышли, то доверьтесь интуиции и судьбе.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен может неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывал. Или обнаружить необычный способ зарабатывания денег. Или поддаться желанию потратить крупную сумму. Другими словами, на финансовую сферу Овна могут повлиять сюрпризы судьбы или же его собственные перепады настроения. Впрочем, это будет проявляться не только в финансах, но и в других сферах жизни Овна – от домашнего хозяйства до любви. Так что ему следует всерьез приготовиться к неожиданностям.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Настроение Тельца может ввести в заблуждение кого угодно, но только не его самого. Весь день он может чувствовать смутное беспокойство, которое иногда способно выливаться на головы окружающих вспышками раздражения. Впрочем, это же беспокойство может толкать Тельца и на другие неожиданные поступки, в том числе и романтического плана. Другими словами, Тельцу не будет сидеться на месте, как бы он ни старался доказать себе и окружающим обратное.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам необходимо последовать совету китайского мудреца Лао-Цзы и плыть по течению, предоставив жизни и окружающим делать выбор за них. Правда, некоторые повороты событий могут их удивить: они не будут вписываться в рамки их повседневной жизни. Кроме того, превратившись в наблюдателя, Близнецы сумеют посмотреть на многие вещи под новым углом и увидят мудрые подсказки судьбы там, где раньше бы спокойно прошли мимо.



Рак (22 июня – 23 июля)

Судьба может совершить неожиданный поворот в жизни Рака, открывая перед ним новые горизонты. Правда, чтобы вписаться в этот поворот, от него может потребоваться в считанные минуты принять решение, способное изменить жизнь! Так что звезды советуют Раку не выпадать из реальности и держать руку на пульсе событий. Лучше самому решить, воспользоваться шансом или нет, чем потом укорять себя за то, что этого шанса даже не заметил.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет склонен демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины – особенно с учетом того, что все вокруг будет то и дело его отвлекать. Впрочем, звезды предоставляют Льву большой запас прочности: его целеустремленному желанию довести любое дело до конца можно только позавидовать! Что же касается окружающих, то их попытки отвлечь Льва вряд ли приведут к результату. Ну а если приведут, им же хуже: выведенный из себя Лев опаснее разъяренного быка!



Дева (24 августа – 23 сентября)

У Девы будет шанс изменить свое мнение о каком-то человеке. Возможно даже, что этим человеком окажется она сама. В течение дня кто-то из окружения Девы вполне может продемонстрировать совершенно необычное поведение: «серая мышка» войдет в образ женщины-вамп, скряга расщедрится на угощение, недалекий коллега произведет на свет умную мысль… Впрочем, и сама Дева вряд ли станет исключением, удивив окружающих новыми проявлениями своей многогранной натуры.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Вставая утром с постели, Весы не могут даже предположить, какие изменения произойдут в их жизни! Этот день может оказаться поворотным: события обещают развиваться не так, как они предполагали, заставляя Весы прямо на ходу принимать важные решения. Неожиданные известия, дела, новые знакомства – любое событие имеет шанс отразиться на судьбе Весов, оставив в их жизни значительный след. Им следует помнить об этом, за что бы они ни брались и какие бы решения ни принимали.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону следует прислушиваться к своей интуиции – она поможет ему ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. День обещает быть насыщенным и интересным, а повороты судьбы – непредсказуемыми. Позитивный настрой, любознательность и толика авантюризма помогут Скорпиону максимально использовать возможности сегодняшнего дня, в том числе и в романтическом плане. Скорпион имеет шанс встретить человека, заставляющего его сердце учащенно биться.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

У Стрельца будет плохо с чувством юмора – особенно если оно направлено в его адрес! В течение дня у него в душе может накапливаться раздражение, которое Стрелец с удовольствием выплеснет на головы любого, кто рискнет над ним подшучивать или ему возражать. Чтобы не провоцировать окружающих, да и самого себя, Стрельцу полезно уйти с головой в дела и заботы – здесь его серьезность будет играть ему только на руку.



Козерог (22 декабря – 20 января)

День предоставляет Козерогу прекрасную возможность одержать победу над кем-то, возможно даже – не одну! Даже если доказывать свое превосходство не входит в его планы, ситуация может раз за разом подталкивать Козерога к этому, предоставляя ему шанс показать себя с самой выгодной стороны. Это может касаться работы, учебы, дружбы, романтических отношений – словом, любой сферы жизни Козерога, где он способен продемонстрировать свои таланты хотя бы перед одним зрителем.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Большую часть дня деловая активность Водолея будет практически равна нулю, зато он с удовольствием проведет свое свободное время с близкими и друзьями. Возможно даже, Водолей неожиданно для себя выступит инициатором дружеской вечеринки, пикника или совместного похода в кино. А вот перспектива активного отдыха способна привести Водолея в ужас: день, когда он больше всего на свете ценит отдых, уют и комфорт.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Как бы ни хотели Рыбы расслабиться и отдохнуть, ситуация не позволит им это сделать. События будут требовать активного участия Рыб, раз за разом выдергивая их из состояния блаженного ничегонеделанья! В конце концов, Рыбам ничего не останется, как втянутся в этот навязанный ритм, но они не пожалеют: им предоставятся интересные возможности, воспользоваться которыми Рыбы смогут, только если будут полноправными участниками событий.