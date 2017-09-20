20.09.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 20 сентября

Гороскоп на сегодня очень хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Это отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен будет настроен подискутировать с кем угодно и о чем угодно! День склоняет его доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. Даже если с ним и так согласны, Овен все-таки сумеет найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Он может умело спровоцировать окружающих только лишь для того, чтобы иметь повод доказать, как же они были неправы. Ничего не поделаешь! Такой у Овна в среду настрой.

Телец (21 апреля – 21 мая)

За что бы Телец ни взялся, он будет относиться к делу серьезно, как будто бы от этого зависит его жизнь! Это неплохо, когда речь идет о работе или о действительно важных проектах. Однако даже в бытовых вопросах Телец будет пытаться идти напролом, стреляя из пушки по воробьям. Такой прорыв по всем фронтам одновременно рискует подкосить силы Тельца, вызывая в его душе надрыв. Чтобы этого не произошло, ему стоит в среду четко расставить приоритеты, решив, что достойно его рвения, а что нет.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы способны демонстрировать окружающим свое превосходство, даже не желая этого, – просто многие дела будут им отлично удаваться! Звезды гороскопа наделяют их энергичностью, решительностью и умом, благодаря чему Близнецы способны решать самые злободневные вопросы. Впрочем, что бы окружающие в среду не думали об их заносчивости, Близнецы не склонны смотреть на них сверху вниз. Ну а если кто-то завидует им – это его проблемы.

Рак (22 июня – 23 июля)

Рак даже в незнакомом собеседнике имеет шанс отыскать родственную душу! День наделяет его искренностью, прямотой и желанием общаться – в первую очередь с теми, кто ему дорог. Впрочем, Раку будет тесно в узком кругу близких и друзей – ему захочется завести новые знакомства или узнать кого-нибудь поближе. Самый неожиданный человек – ребенок, коллега, случайный попутчик – может стать для него в среду задушевным собеседником, разговор с которым заставит Рака о многом задуматься.

Лев (24 июля – 23 августа)

Льву не следует торопиться! Звезды гороскопа предостерегают его от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками и желанием делать все как можно быстрее. Даже если Лев полностью уверен в своих решениях, ему стоит обдумать их еще раз, а лучше – отложить на потом. В среду ситуация может поставить перед ним важные, судьбоносные вопросы, а значит, и цена за неверный ответ будет достаточно большой.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды гороскопа склоняют Деву продемонстрировать силу в каком-то вопросе – это обеспечит ей нужный результат. День наделяет Деву уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему она сможет демонстрировать твердость в любом важном деле – и на работе, и в семье. Благодаря принципиальной позиции Девы и ее умению стоять на своем, окружающим в среду придется учитывать ее мнение, волей-неволей идя на компромиссы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы узнают, что такое неукротимость! День обеспечивает их огромным количеством деятельной энергии, и это – ключ к их огромным возможностям! Весам под силу все то, что они раньше считали нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика – все это в среду им по плечу. Весам может даже казаться, что нет такого препятствия, которое они не смогли бы преодолеть. И самое интересное, что в чем-то они правы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток бесцеремонно вторгнуться в его жизнь. День склоняет его к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут его тормошить: требовать, просить, предъявлять претензии. В результате к концу дня в душе у Скорпиона рискует скопиться огромное напряжение: одной искры будет достаточно, чтобы прогремел мощный взрыв!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет буквально фонтанировать ценными идеями и мыслями! Неудивительно, что ему захочется как можно скорее ими поделиться, вынеся на общий суд. Однако даже если у Стрельца не получится сделать это перед широкой публикой, не беда. В среду ему достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя и место, в котором никто не помешает поговорить. Это позволит Стрельцу довести свою идею до совершенства, превратив необработанный алмаз в сверкающий бриллиант.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Окружающие будут то и дело раздражать Козерога. Даже если они напрямую не стоят на его пути и никак не могут помешать работе, Козерогу может казаться, что они одним своим неорганизованным видом отвлекают от важных дел. Чтобы избавиться от недовольства, Козерог в среду способен потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ним рядом. Окружающим же будет казаться, что Козерог придирается к ним ни за что. И, в сущности, они будут правы.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей имеет шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на его судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства. Впрочем, и сам Водолей в среду настроен не сидеть сложа руки, а идти или даже бежать вперед, навстречу своей судьбе. Его ум и сердце будут открыты, а любознательность заставит совершать смелые и неожиданные поступки!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы имеют шанс столкнуться с оппозицией в свой адрес! Кто-то способен высказать им весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, Рыб это вряд ли смутит: они настроены по-боевому и не упустят возможности стереть конкурента в порошок… Или же с ним подружиться. Ничего не поделаешь – сегодняшние решения Рыб могут казаться окружающим парадоксальными. На самом же деле Рыбы будут просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.