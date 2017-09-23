23.09.2017 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на 23 сентября

Сегодня звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.



facebook.com

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен рискует пережить чувство разочарования по отношению к чему-то или к кому-то. Возможно даже, что этим «кем-то» окажется он сам! Выбить его из колеи и заставить переживать в субботу способна любая мелочь или небольшая критика со стороны. Звезды гороскопа советуют Овну не тратить нервные клетки на пустяки и, главное, не пытаться решать проблемы радикально. Помните, что лучшее средство от головной боли – это все-таки не гильотина, а анальгин.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец сумеет сполна насладиться каждой минутой! Отвлекшись от дел, он погрузится в «здесь» и «сейчас». В этот день Телец не настроен торопиться – он находится в гармонии с миром и сумеет сполна ощутить, что такое настоящие чувства и настоящая жизнь. Даже неотложные дела вряд ли способны в субботу вывести Тельца из созерцательного, медитативного настроя – скорее всего, Телец найдет способ их отложить.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы способны то и дело раздражаться по мелочам. Именно по мелочам – крупные проблемы (если вдруг они встретятся на пути) Близнецы сумеют встретить стоически. Что же касается небольших накладок, то здесь Близнецы способны дать волю чувствам: их реакция будет подобна стрельбе из пушки по бедным воробьям. Так что лучше в субботу Близнецам погрузиться в решение серьезных вопросов. Причем желательно тех, которые им под силу решить в одиночку.

Рак (22 июня – 23 июля)

Рак способен покорить своим обаянием всех! День наделяет его умением заражать своими эмоциями окружающих, что делает его превосходным оратором. Если Рак планировал поделится с кем-либо своими проектами, увлечь идеями или просто найти общий язык, лучшего момента для этого ему не придумать! И пусть в субботу он склонен преувеличивать и фантазировать прямо на ходу – именно это и станет его волшебным ключом к сердцам окружающих.

Лев (24 июля – 23 августа)

Лев способен взяться за массу важных и интересных дел! Особенно его будут привлекать проекты, связанные с обустройством личного пространства: дома, дачи, машины. У Льва будут буквально чесаться руки в желании что-нибудь в них поменять! Однако не успеет он взяться за реализацию одной идеи, как на смену ей придет еще и еще… За рассуждениями о том, какая из них лучше, Лев в субботу вряд ли сумеет довести хотя бы одну до конца.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Не лучший день для решения серьезных вопросов. Звезды гороскопа не будут склонять Деву к тому, чтобы корпеть над учебниками или заниматься другими делами, требующими внимания. Зато ее яркая фантазия не будет знать преград! Деве в субботу будет трудно противостоять желанию выкинуть что-нибудь экстравагантное или просто сбежать от рутины в красочный мир своих грез. Да и зачем противиться тому, что дарит столько положительных эмоций?

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам вряд ли удастся избежать путаницы, связанной с деньгами! Возможно, они незаметно превысили свой бюджет, сделали не ту покупку или же существует неясность с их счетом в банке. Выясниться может что угодно, и Весы должны быть к этому готовы. Но вот чего не надо делать точно, так это пытаться в субботу самостоятельно исправить ситуацию – поверьте, будет только хуже. Если же Весы не могут ждать, им придется доверить кому-то контроль над своим кошельком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону может прийти в голову идея, как самым радикальным образом изменить свою жизнь! Эти грандиозные планы могут касаться карьеры, личной жизни или других сфер. Однако даже если эти задумки покажутся Скорпиону гениальными, звезды гороскопа советуют ему умерить свой пыл: в субботу есть большая вероятность того, что Скорпион принимает желаемое за действительное. Дайте возможность своим революционным идеям вызреть или просто отложите их на потом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу не стоит даже браться за дела, в которых он не чувствует уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство. День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов: Стрелец просто не сможет ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Зато в субботу у Стрельца будет удивительно светлый взгляд на мир, способный увидеть солнце даже сквозь плотные тучи.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды гороскопа советуют Козерогу вспомнить о своих полузабытых мечтах. А может, ситуация сама напомнит о них. В любом случае, Козерогу стоит погрузиться в мир фантазий, в котором нет границ и возможно все. Его мышление будет ярким и образным, а творческий потенциал – на большой высоте. Творить, выдумывать, парить на крыльях мечты – вот то, что способно в субботу сделать Козерога по-настоящему счастливым! В отличие от работы и скучных будничных дел.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды гороскопа советуют Водолею серьезнее относиться к своим снам! Они обещают быть яркими как никогда, а граница между ними и реальностью – на удивление зыбкой. Другими словами, каким бы в субботу ни был сон – даже совсем фантастическим – звезды гороскопа советуют Водолею, проснувшись, заглянуть в Сонник и поискать в нем ответы на свои вопросы. Возможно, сон даст вам ценный совет, а может быть и вовсе окажется вещим!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы наконец-то смогут утолить свою жажду общения! День склоняет их к тому, чтобы искать спасения от рутины там, где жизнь бьет ключом. Но под лежачий камень вода не течет, и если Рыбы в субботу хотят повеселиться, им следует позаботиться об этом заранее: сделать пару звонков, убедиться, что они включены в список приглашенных на вечеринку. И главное – не действовать в одиночку там, где есть возможность собрать вместе кучу друзей.