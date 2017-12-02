02.12.2017 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на 2 декабря

День обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Общайтесь – сегодня у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овна ждет сюрприз – в первую очередь, в финансовом плане. Как и любой сюрприз, он не обязательно должен быть со знаком «плюс». Начать с того, что Овен вообще не будет склонен заниматься деньгами, однако обстоятельства потребуют внимания к ним: в течение дня Овен может и найти, и потерять. Премия, прибыль, отданный долг, проигрыш или ненужная покупка – Овну стоит приготовиться к любым неожиданностям и быть осторожнее с тратами, чтобы не остаться внакладе.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец может стать законодателем тенденций! Его энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат ему внимание окружающих, которые будут жадно ловить его слова. Телец готов заразить энтузиазмом кого угодно, делясь со слушателями свежими идеями и планами и вдохновляя их на новые дела. Одежду, как у Тельца, захочется носить, а озвученные им идеи – претворять в жизнь. Так что Телец без труда может заручиться поддержкой любых своих проектов и планов.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам не стоит рваться на первые роли, это у них все равно не получится. Им будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое. Если Близнецы захотят продвинуться вперед, то самое разумное – делать это на пару с кем-то. А еще лучше для Близнецов – помогать тем, кто нуждается в них. Присоединитесь к чужому рабочему проекту, окажите поддержку близким и родным. В номинации «За лучшую вторую роль» вы добьетесь отличных результатов!



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак должен приготовиться к сюрпризам! Он втайне ждал предлога, чтобы нарушить свое расписание дня, и можно не сомневаться: такой предлог у него обязательно появится. Какие-то события, новости или люди нарушат привычное течение его дел, заставив изменить свои планы. Впрочем, Рак не пожалеет: немного хаоса в жизни ему не повредит. Тем более что этот хаос откроет перед Раком новые дороги и новые возможности.



Лев (24 июля – 23 августа)

У Льва откроется талант оказываться в нужном месте в нужное время. И что самое главное – иметь дело с нужными людьми! Звезды советуют Льву оставить в своей жизни место для новых идей и новых знакомств, пусть даже незапланированных и нежданных. Если Лев будет полностью открыт для общения, то имеет шанс встретиться с человеком, который произведет в его мировоззрении маленький переворот, заставив на многие вещи взглянуть по-новому.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Социальная энергия Девы достигнет пика: ее энтузиазм и позитивный настрой обеспечат ей симпатии окружающих. Это отличный день для Девы, чтобы привлечь на свою сторону людей: провести сложные переговоры, поставить точку в конфликте, заручиться поддержкой или просто завести приятное знакомство. Дева сумеет заразить собеседника своим интересом и заставит прислушаться к себе. Любая ее деятельность в этом направлении практически обречена на успех!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы в состоянии завоевать весь мир! По крайней мере, именно на это они будут настроены. Самое интересное, что их самоуверенность будет иметь под собой основу – Весы действительно способны на многое. Их энергия не будет знать границ, а из словарного запаса исчезнет слово «невозможно». Людям, вставшим на их пути, можно лишь посочувствовать: безжалостные Весы будут подобны теще из анекдота, упавшей в бассейн с крокодилами. Как говорится, ваши крокодилы, вы их и спасайте.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Жизнь предоставит Скорпиону немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них он сумеет воспользоваться! Дело в том, что звезды наделяют Скорпиона расслабленным настроем и некоторой медлительностью – он может просто не успеть среагировать на стремительно меняющуюся обстановку сегодняшнего дня. Так что если Скорпион хочет схватить за хвост свою удачу, ему следует более активно включиться в происходящее и не зевать, смотря по сторонам!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцу выйти за рамки привычных ограничений и барьеров, чтобы понять – мир интереснее, чем тот искусственный мирок, в котором он день изо дня привык крутиться! Неотложные дела, рутина, быт – обычно у него нет времени на то, чтобы поднять голову и оглянуться. У Стрельца есть отличный шанс вырваться из будничной суеты, взглянув на многие привычные вещи незамутненным, свежим взглядом.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог имеет все шансы обзавестись новыми знакомыми, поклонниками его таланта и просто попавшими под его обаяние людьми! Его энергия будет бить ключом, заставляя Козерога находиться в центре событий и нередко играть в них режиссерскую роль. Козерог может на практике понять секрет талантливого организатора: не стоит тратить время на то, чтобы подобрать свой ключик к сердцу каждого. Достаточно найти универсальные ходы, которые придутся по вкусу большинству.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Сила Водолея – в близких людях, готовых его поддержать. Если он обратится за поддержкой к родственникам и друзьям, то получит от них помощь даже больше, чем ожидал. Впрочем, решение проблем – лишь одна из возможностей этого дня. Любое дело, которое Водолей затеет со своими близкими, принесет ему не только радость, но и, возможно, конкретную пользу. Устройте дружескую вечеринку или просто соберитесь в кругу семьи. Будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они во всем пойдут вам навстречу.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы могут то и дело ловить на себе недоуменные взгляды: их неорганизованность будет написана у них на лице. Ну а если по лицу это будет не видно, она уж точно проявится в их противоречивых поступках и размышлениях о том, как им лучше поступить. Рыбы полны деятельной энергии, так что не заметить их метаний окружающим будет просто невозможно! Придется потерпеть, пока Рыбы не приведут свои растрепанные мысли и чувства в порядок.