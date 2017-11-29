29.11.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 29 ноября

Лучший день для реализации своих задумок и подведения промежуточных итогов. Если результаты не соответствуют ожиданиям, время задуматься: в правильном ли направлении вы идете?



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды наделяют Овна здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край! Ваш удел на этот день – быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться. Люди волей-неволей будут поддерживать начинания Овна, если же он предпочтет действовать один, то и здесь имеет шанс преуспеть. Отличный день для того, чтобы Овен разобрался с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Начатые проекты практически обречены на успех!



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельца может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте! Возможно, Телец, идя по улице, обнаружит у себя под ногами крупную купюру. Или же он выиграет в лотерею, получит забытый долг, подарок от поклонника… Вариантов может быть множество, так что Тельцу следует на всякий случай быть готовым к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер! Ситуация то и дело будет соблазнять их сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в «надежнейшее» дело. Не поддавайтесь этому импульсу! Даже если вам кажется, что вы не проживете без этой вещи и дня, как следует все взвесьте и – отложите покупку. Чтобы не искушать судьбу, звезды советуют Близнецам обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.



Рак (22 июня – 23 июля)

Дело, которому Рак посвятил много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз – одним словом, успех в любом его виде. Впрочем, Рак не будет склонен расслабляться. Наоборот, успех мобилизует его и заставит действовать активнее, ведь одно дело – видеть цель, а другое – чувствовать, как благодаря твоим стараниям, она становится все ближе.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев превзойдет себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит ему день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми. А вот что касается старых знакомых, то тут дело обстоит наоборот: Лев будет отличаться несдержанностью и рискует испортить отношения даже с лучшим другом. Чтобы этого не произошло, ему следует держать свои обидные высказывания при себе – то есть так, как будто бы он общается с незнакомцем.



Дева (24 августа – 23 сентября)

В Деве может внезапно проснуться ревность! Причем, не обязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека и что у Девы будет для этого повод. Друзья, родные, коллеги по работе – практически любой рискует стать объектом необъяснимой ревности и собственнических настроений Девы. Звезды советуют не поддаваться соблазну выяснять отношения – ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей – не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Не исключено, что Весам захочется с кем-нибудь посоревноваться! Здоровый азарт у них способно разжечь все, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Весы не хуже других. Не противьтесь этому импульсу – он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось у Весов в доказательство своего превосходства.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону могут оказаться по плечу вещи, на которые он был неспособен еще месяц или даже неделю назад! Звезды придадут ему активности и решительности, а еще – удачливости в делах. Благодаря этому, Скорпион будет точно знать, что ему делать и как. Единственное «но»: он будет знать и то, что должны делать другие. Окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в упряжку Скорпиона, поэтому на протяжении дня Скорпиону следует приготовиться к их слабым попыткам протестовать.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет полон энергии и уверенности в себе! Ситуация вынудит его то и дело оказываться в центре внимания, однако Стрелец не ударит в грязь лицом. Он сумеет не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, Стрельцу следует приготовиться к тому, что такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих. Впрочем, это небольшая цена за то, чтобы целый день чувствовать себя на коне.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Для Козерога актуальна формула: «Всё в дом!». Его действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу – к примеру, сделав перестановку или обустроив домашнее пространство. Звезды обещают, что любые шаги и покупки в этом направлении окажутся удачными, порадовав и самого Козерога, и его близких. Главное для него – не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе Козерог рискует на пустом месте испортить себе настроение.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет находиться в водовороте событий! Звезды наделяют его такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум. Ему будет трудно оставаться на одном месте – ситуация может требовать его присутствия сразу в нескольких местах! Впрочем, Водолей и сам будет не против такой кипучей деятельности, тем более что она обещает оказаться еще и полезной: какие-то сегодняшние события или знакомства способны преподнести Водолею приятный сюрприз.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды обещают Рыбам поддержку в денежных делах! Это отличный день для того, чтобы посвятить его управлению финансами и приумножению капитала. Так что если у Рыб есть план, как повысить свои доходы, – самое время начать его осуществлять. Разговор с начальством о прибавке зарплаты, запуск нового проекта, денежные вложения и т.д. – любой шаг Рыб в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в их кошельке.