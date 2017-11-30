30.11.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 30 ноября

Осторожнее в желаниях и поступках: непредсказуемость, спонтанность и максимализм во всем – звездный «подарок» на сегодняшний день.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Настроение Овна может ввести в заблуждение кого угодно, но только не его самого. Весь день он может чувствовать смутное беспокойство, которое иногда способно выливаться на головы окружающих вспышками раздражения. Впрочем, это же беспокойство может толкать Овна и на другие неожиданные поступки, в том числе и романтического плана. Другими словами, Овну не будет сидеться на месте, как бы он ни старался доказать себе и окружающим обратное.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу необходимо последовать совету китайского мудреца Лао-Цзы и плыть по течению, предоставив жизни и окружающим делать выбор за него. Правда, некоторые повороты событий могут его удивить: они не будут вписываться в рамки его повседневной жизни. Кроме того, превратившись в наблюдателя, Телец сумеет посмотреть на многие вещи под новым углом и увидит мудрые подсказки судьбы там, где раньше бы спокойно прошел мимо.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Судьба может совершить неожиданный поворот в жизни Близнецов, открывая перед ними новые горизонты. Правда, чтобы вписаться в этот поворот, от них может потребоваться в считанные минуты принять решение, способное изменить жизнь! Так что звезды советуют Близнецам не выпадать из реальности и держать руку на пульсе событий. Лучше самому решить, воспользоваться шансом или нет, чем потом укорять себя за то, что этого шанса даже не заметил.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет склонен демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины – особенно с учетом того, что все вокруг будет то и дело его отвлекать. Впрочем, звезды предоставляют Раку большой запас прочности: его целеустремленному желанию довести любое дело до конца можно только позавидовать! Что же касается окружающих, то их попытки отвлечь Рака вряд ли приведут к результату. Ну а если приведут, им же хуже: выведенный из себя Рак опаснее разъяренного быка!



Лев (24 июля – 23 августа)

У Льва будет шанс изменить свое мнение о каком-то человеке. Возможно даже, что этим человеком окажется он сам. В течение дня кто-то из окружения Льва вполне может продемонстрировать совершенно необычное поведение: «серая мышка» войдет в образ женщины-вамп, скряга расщедрится на угощение, недалекий коллега произведет на свет умную мысль… Впрочем, и сам Лев вряд ли станет исключением, удивив окружающих новыми проявлениями своей многогранной натуры.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Вставая утром с постели, Дева не может даже предположить, какие изменения произойдут в ее жизни! Этот день может оказаться поворотным: события обещают развиваться не так, как она предполагала, заставляя Деву прямо на ходу принимать важные решения. Неожиданные известия, дела, новые знакомства – любое событие имеет шанс отразиться на судьбе Девы, оставив в ее жизни значительный след. Ей следует помнить об этом, за что бы она ни бралась и какие бы решения ни принимала.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам следует прислушиваться к своей интуиции – она поможет им ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. День обещает быть насыщенным и интересным, а повороты судьбы – непредсказуемыми. Позитивный настрой, любознательность и толика авантюризма помогут Весам максимально использовать возможности сегодняшнего дня, в том числе и в романтическом плане. Весы имеют шанс встретить человека, заставляющего их сердце учащенно биться.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

У Скорпиона будет плохо с чувством юмора – особенно если оно направлено в его адрес! В течение дня у него в душе может накапливаться раздражение, которое Скорпион с удовольствием выплеснет на головы любого, кто рискнет над ним подшучивать или ему возражать. Чтобы не провоцировать окружающих, да и самого себя, Скорпиону полезно уйти с головой в дела и заботы – здесь его серьезность будет играть ему только на руку.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День предоставляет Стрельцу прекрасную возможность одержать победу над кем-то, возможно даже – не одну! Даже если доказывать свое превосходство не входит в его планы, ситуация может раз за разом подталкивать Стрельца к этому, предоставляя ему шанс показать себя с самой выгодной стороны. Это может касаться работы, учебы, дружбы, романтических отношений – словом, любой сферы жизни Стрельца, где он способен продемонстрировать свои таланты хотя бы перед одним зрителем.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Большую часть дня деловая активность Козерога будет практически равна нулю, зато он с удовольствием проведет свое свободное время с близкими и друзьями. Возможно даже, Козерог неожиданно для себя выступит инициатором дружеской вечеринки, пикника или совместного похода в кино. А вот перспектива активного отдыха способна привести Козерога в ужас: день, когда он больше всего на свете ценит отдых, уют и комфорт.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Как бы ни хотел Водолей расслабиться и отдохнуть, ситуация не позволит ему это сделать. События будут требовать активного участия Водолея, раз за разом выдергивая его из состояния блаженного ничегонеделанья! В конце концов, Водолею ничего не останется, как втянутся в этот навязанный ритм, но он не пожалеет: ему предоставятся интересные возможности, воспользоваться которыми Водолей сможет, только если будет полноправным участником событий.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы могут неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывали. Или обнаружить необычный способ зарабатывания денег. Или поддаться желанию потратить крупную сумму. Другими словами, на финансовую сферу Рыб могут повлиять сюрпризы судьбы или же их собственные перепады настроения. Впрочем, это будет проявляться не только в финансах, но и в других сферах жизни Рыб – от домашнего хозяйства до любви. Так что им следует всерьез приготовиться к неожиданностям.