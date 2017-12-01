01.12.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 1 декабря

День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овна будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета – он сделает все, чтобы привести их в порядок! Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Овен сразу же отметет. Если же Овен запланировал траты – к примеру, на летний отдых – самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить, начните это делать, – более удачного дня для этого не найти!



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет полон энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, ему придется это скрывать. День потребует от него неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Тельцу придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться в делах. Впрочем, благодаря этому, вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Телец добьется меньшего, чем ожидал, зато уж точно не сможет ничего испортить.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Жизненная энергия Близнецов будет находиться на спаде. Даже при всем желании им не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома! К тем же делам, за которые Близнецы все-таки возьмутся, они будут склонны применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды рекомендуют Близнецам посетить какое-нибудь творческое мероприятие – чужое вдохновение поможет им пополнить свой запас энергии.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак сумеет многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать его в тоску. Все как всегда – это так скучно! Поэтому звезды советуют Раку поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Возможно, они посоветуют вам отличный фильм, новый магазин или пригласят на вечеринку. Хорошо, если в личной жизни Рака будут присутствовать эксперименты, а на работе – применяться только проверенные методы.



Лев (24 июля – 23 августа)

В любом деле лучший вариант действий для Льва – тот, который проверен опытом, временем и им самим. Звезды склоняют его мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Больше того, она вряд ли вообще придет ему в голову! Зато все старые добрые проверенные пути перед ним открыты. Консервативными методами Лев достигнет большего, чем самым блестящим экспромтом!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве следует приготовиться к тому, что окружающие будут ее поучать. Вполне возможно, в этот день Деве придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой ей будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой. Особенно не стоит делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Дева встретится с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем – подвергнется безжалостным нападкам.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться им нерешительными, а принимаемые меры – полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать в Весах их стремительность, напор и «революционные» замашки. Весам придется смириться с тем, что переубедить никого не удастся, так что если они на 100% уверены в своих планах – придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Какое бы решение ни потребовалось принять Скорпиону, это вряд ли получится: ему будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от него обстановка, тем больше Скорпион будет замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие не станут торопить его и создавать вокруг суету, Скорпион будет действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это его осуждать.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Стрелец покупал подарок для любимого человека, то вместо букета подарил бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии – вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Стрельца швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь ему решить практически любую бытовую проблему.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерога ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, – дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Козерог будет к этому готов, то сумеет провести время с пользой. Звезды советуют ему потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на завтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин – благодаря такому меню Козерог встретит новый день во всеоружии!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Дела и мысли Водолея будут связаны с его близкими людьми – родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Водолей может помочь им решить или в которых способен оказать моральную поддержку. Звезды советуют Водолею не пренебрегать своим чувством долга. Ему стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы рискуют заскучать. День наделяет их активностью, однако ситуация будет складываться так, что они вряд ли сумеют в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Рыб неторопливого ритма ведения дел, так что им волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Рыбы не смогли бы решить с наскока, начнут продвигаться вперед, благодаря их спокойному, вдумчивому подходу.