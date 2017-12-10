10.12.2017 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на 10 декабря

Девиз «Сперва подумай, потом сделай» принесет удачу. День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды советуют Овну внимательно слушать, что происходит вокруг: окружающие будут говорить важные вещи. День предоставляет Овну шанс собрать информацию по какому-то вопросу, услышать ценный совет или отличную идею. В дальнейшем все это может ему пригодиться, поэтому Овну не стоит отвлекать внимание окружающих на себя. Наоборот, будьте внимательны сами: учитесь, слушайте, запоминайте.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Если Телец захочет произвести впечатление на окружающих, его главным козырем должен стать интеллект. Неважно, о каком собеседнике идет речь, – о начальнике, любимом человеке, случайном попутчике или лучшем друге: в любых кругах будут востребованы темы, далекие от светской болтовни. Политика, экономика, философия, математика – любые науки, которые помогут Тельцу блеснуть умом, ему рекомендуется срочно освежить в памяти, вспомнив школьные годы.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут настроены третировать своих близких, заставляя их заниматься благоустройством личного пространства: кухни, дачи, рабочего кабинета… Ничего не поделаешь – им в голову придет масса блестящих идей на этот счет, которые потребуют своего воплощения. Что касается мелких проектов, вроде генеральной уборки или покупок предметов быта, то это еще не беда. Главное, чтобы Близнецы на скорую руку не затеяли крупную перестановку мебели или даже ремонт!



Рак (22 июня – 23 июля)

Вся энергия Рака рискует уйти в разговоры, открывающие перед ним тайны Вселенной. День склоняет его к интеллектуальным беседам на самые серьезные и отвлеченные темы, вроде человеческой психики, духовного развития, секретов мироздания, происхождения снежного человека… Возможно, Рак встретит людей, с которыми сможет на эти темы всласть поговорить. Главное, витая в облаках, не потерять почву под ногами.



Лев (24 июля – 23 августа)

Во Льве проснется финансист! Его мозг будет работать четко, жонглируя цифрами и фактами. Если Лев посвятит этот день мыслям о том, как улучшить материальное положение, он произведет на свет отличный план, который поможет ему неплохо заработать. Впрочем, не менее эффективными окажутся проекты того, как Льву создать вокруг себя атмосферу комфорта. Планирование отпуска, ремонта, любых крупных покупок поможет Льву не прогадать.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева во всех сферах жизни, в том числе и в общении, будет опираться на логику, а не на чувства. Вместо того, чтобы гадать, что творится в душах людей, она захочет узнать это точно с помощью разговоров или даже вопросов в лоб. Впрочем, и сама Дева не будет таить от окружающих свои мысли и намерения, подробно объясняя, чего она хочет. Такая практика окажется эффективной: Деве будет сопутствовать успех.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы с удовольствием почувствуют себя винтиком в чужом механизме – если только этот механизм хорошо отлажен и не скрипит. Они будут способны отлично работать в команде или под чьим-то началом, главное, чтобы Весы четко знали, что они делают и для чего. Только поняв до конца логику процесса и свою в нем роль, Весы будут готовы осуществлять то, что задумано другими. Ну, а если окружающие не сочтут нужным посвящать Весы во все детали, им же хуже – придется все делать самим.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды советуют Скорпиону сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми. Вначале любое общение строится по принципу симпатии-антипатии, однако для более глубоких отношений одних лишь симпатий мало, необходимо найти общие темы и интересы. Именно к такому «продвинутому» общению в сфере логики, а не чувств, день и склоняет Скорпиона, призывая его вывести свои отношения с кем-то на качественно новый уровень.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец способен все в своей жизни аккуратно разложить по полочкам! Спонтанность хороша не всегда, чаще всего залог успешного дела – это план, учитывающий мельчайшие детали. Именно к построению таких планов звезды склоняют Стрельца, согласно поговорке «Семь раз отмерь». Не важно, о чем идет речь, – о крупном событии в его жизни, диете, отпуске или вечеринке. Спланировав любое действие заранее, Стрелец обречет его на успех!



Козерог (22 декабря – 20 января)

В разговорах Козерог то и дело может проявлять рассеянность или терять нить беседы, и все из-за того, что собеседники будут заставлять его скучать! Обычные бытовые темы или светские сплетни набили оскомину, а по-настоящему умного собеседника надо найти. Звезды советуют Козерогу выбраться куда-нибудь, где у него есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа необходима Козерогу, как глоток свежего воздуха!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Даже если Водолей не слишком любит интеллектуальные дискуссии, он может сделать исключение из правил. Причем, чем горячее спор получится, тем лучше! В идеале Водолей хотел бы встретиться с противником, с которым его точки зрения полностью противоположны, ну а если нет – он готов спровоцировать собеседника на спор. Цель этого проста: Водолей настолько уверен в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы, решая любой вопрос, будут похожи на сороконожку, которую спросили, с какой ноги она начинает идти! Так же как сороконожка, задумавшись, запуталась в конечностях, так и Рыбы рискуют заблудиться в лабиринте собственных мыслей. Что ж, понятия «думать» и «усложнять» находятся на разных полюсах. Первое всегда полезно, а вот второе Рыбы готовы продемонстрировать во всей красе, вызывая недовольство окружающих.