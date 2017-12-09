09.12.2017 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на 9 декабря

Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

За что бы Овен ни взялся, он будет относиться к делу серьезно, как будто бы от этого зависит его жизнь! Это неплохо, когда речь идет о работе или о действительно важных проектах. Однако даже в бытовых вопросах Овен будет пытаться идти напролом, стреляя из пушки по воробьям. Такой прорыв по всем фронтам одновременно рискует подкосить силы Овна, вызывая в его душе надрыв. Чтобы этого не произошло, ему стоит четко расставить приоритеты, решив, что достойно его рвения, а что нет.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец способен демонстрировать окружающим свое превосходство, даже не желая этого, – просто многие дела будут ему отлично удаваться! Звезды наделяют его энергичностью, решительностью и умом, благодаря чему Телец способен решать самые злободневные вопросы. Впрочем, что бы окружающие не думали об его заносчивости, Телец не склонен смотреть на них сверху вниз. Ну а если кто-то завидует ему – это его проблемы.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы даже в незнакомом собеседнике имеют шанс отыскать родственную душу! День наделяет их искренностью, прямотой и желанием общаться – в первую очередь с теми, кто им дорог. Впрочем, Близнецам будет тесно в узком кругу близких и друзей – им захочется завести новые знакомства или узнать кого-нибудь поближе. Самый неожиданный человек – ребенок, коллега, случайный попутчик – может стать для них задушевным собеседником, разговор с которым заставит Близнецов о многом задуматься.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку не следует торопиться! Звезды предостерегают его от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками и желанием делать все как можно быстрее. Даже если Рак полностью уверен в своих решениях, ему стоит обдумать их еще раз, а лучше – отложить на потом. Ситуация может поставить перед ним важные, судьбоносные вопросы, а значит, и цена за неверный ответ будет достаточно большой.



Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды склоняют Льва продемонстрировать силу в каком-то вопросе – это обеспечит ему нужный результат. День наделяет Льва уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему он сможет демонстрировать твердость в любом важном деле – и на работе, и в семье. Благодаря принципиальной позиции Льва и его умению стоять на своем, окружающим придется учитывать его мнение, волей-неволей идя на компромиссы.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева узнает, что такое неукротимость! День обеспечивает ее огромным количеством деятельной энергии, и это – ключ к ее огромным возможностям! Деве под силу все то, что она раньше считала нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика – все это ей по плечу. Деве может даже казаться, что нет такого препятствия, которое она не смогла бы преодолеть. И самое интересное, что в чем-то она права.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток бесцеремонно вторгнуться в их жизнь. День склоняет их к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут их тормошить: требовать, просить, предъявлять претензии. В результате к концу дня в душе у Весов рискует скопиться огромное напряжение: одной искры будет достаточно, чтобы прогремел мощный взрыв!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет буквально фонтанировать ценными идеями и мыслями! Неудивительно, что ему захочется как можно скорее ими поделиться, вынеся на общий суд. Однако даже если у Скорпиона не получится сделать это перед широкой публикой, не беда. Ему достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя и место, в котором никто не помешает поговорить. Это позволит Скорпиону довести свою идею до совершенства, превратив необработанный алмаз в сверкающий бриллиант.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Окружающие будут то и дело раздражать Стрельца. Даже если они напрямую не стоят на его пути и никак не могут помешать работе, Стрельцу может казаться, что они одним своим неорганизованным видом отвлекают от важных дел. Чтобы избавиться от недовольства, Стрелец способен потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ним рядом. Окружающим же будет казаться, что Стрелец придирается к ним ни за что. И, в сущности, они будут правы.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог имеет шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на его судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства. Впрочем, и сам Козерог настроен не сидеть сложа руки, а идти или даже бежать вперед, навстречу своей судьбе. Его ум и сердце будут открыты, а любознательность заставит совершать смелые и неожиданные поступки!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей имеет шанс столкнуться с оппозицией в свой адрес! Кто-то способен высказать ему весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, Водолея это вряд ли смутит: он настроен по-боевому и не упустит возможности стереть конкурента в порошок… Или же с ним подружиться. Ничего не поделаешь – сегодняшние решения Водолея могут казаться окружающим парадоксальными. На самом же деле Водолей будет просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут настроены подискутировать с кем угодно и о чем угодно! День склоняет их доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. Даже если с ними и так согласны, Рыбы все-таки сумеют найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Они могут умело спровоцировать окружающих только лишь для того, чтобы иметь повод доказать, как же они были неправы. Ничего не поделаешь! Такой у Рыб настрой.