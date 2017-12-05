05.12.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 5 декабря

День буквально создан для того, чтобы провести день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом для вас месте будут как никогда актуальны.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен, возможно, захочет организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует его присутствия дома. День склоняет его к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное – у Овна получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Страсть Тельца к перемене мест достигнет апогея! Он будет готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить его на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сам Телец будет изобретателен на этот счет. Он способен придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

День склоняет Близнецов к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат им вариантов поразвлечься, в Близнецах проснется талант организатора, и они быстро придумают с кем, когда и куда им можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник – программа у Близнецов может быть обширной. Но самое лучшее, что могут они сделать, – это провести время с тем, кого любят.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе – все они будут написаны у него на лице. Больше того, Рак и сам не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Рака практически нет запретных тем. А уж ждать от него словесной пощады, если он чем-то недоволен, и вовсе не стоит: он не намерен сглаживать острые углы!



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев способен заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет его к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Лев будет превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды советуют Льву специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где он может всласть понаблюдать за окружающими.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Любознательность Девы не знает границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Деве давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе – звезды советуют Деве воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, она не останется внакладе, ведь ее любопытство в итоге будет удовлетворено.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы способны буквально разрываться между тем, что им приходится делать, и тем, чего они бы хотели. Им будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от них массу времени и сил, с другой же – мысли Весов будут невообразимо от этих дел далеки! Они могут то и дело посылать СМС друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках… Возможно, только к концу дня Весам удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет востребован как никогда! Его телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ним радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сам Скорпион будет чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: его коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет настроен жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ним какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение он способен превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Стрельца в таком поведении, – его искренность: затевая спор, он верит, что пытается уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Лучшей музыкой для ушей Козерога станет иностранная речь! Она напомнит ему, что есть далекие страны, в которых он еще не бывал, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды советуют Козерогу подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Козерогу смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды советуют Водолею отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время – все это Водолей способен изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы имеют шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие! Ну а если они такое приглашение не получат, им имеет смысл самим приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды в этот день наделяют Рыб спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что они сумеют показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы их мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.