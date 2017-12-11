11.12.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 11 декабря

Сегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.



// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)

Активность Овна будет не всегда уместна – ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который он хотел получить. Тем не менее, Овен способен действовать энергично даже там, где лучше было бы отступить. Попытка влезть в чужие дела, «переломить» ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем могут нанести Овну вред. Чтобы этого не произошло, звезды советуют ему снизить свою кипучую деятельность до минимума.



Телец (21 апреля – 21 мая)

День может не лучшим образом сказаться на фигуре Тельца: ему будет так сложно хоть в чем-то себе отказать! Съесть шоколадку? Купить новые туфли? Ответ на подобные вопросы для Тельца один: «Конечно!». Он будет далек от того, чтобы экономить на удовольствиях. Звезды советуют Тельцу хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ему напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

День наделяет Близнецов огромными запасами скрытой энергии! Если она вырвется на свободу, то способна сокрушить любую преграду, если же нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит от того, какая ситуация будет складываться вокруг Близнецов. Обычный, спокойный день не сможет разбудить их суперменское «Я». Зато если от Близнецов потребуется совершить трудовой подвиг, они почувствуют в себе первобытную силу, будто бы внутри у них проснулся настоящий вулкан!



Рак (22 июня – 23 июля)

От Рака бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для него пустой звук. Возможно, он и хотел бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами «хочу» и «могу» у него лежит пропасть, которую у Рака не будет сил преодолеть. Так что Раку ничего не остается, кроме как принять себя таким, как есть. Звезды советуют ему расслабиться и плыть по течению: решает не он, решают за него.



Лев (24 июля – 23 августа)

Фантазия Льва заработает на пятерку с плюсом! Особенно если обстоятельства ее подстегнут, требуя от него быстрых и нестандартных решений. В случае же, если мысли Льва будут течь сами по себе, они рискуют улететь в заоблачные дали и вылиться в обычные мечты. Так что для самого же Льва лучше, если жизнь поставит перед ним пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, Лев имеет шанс превзойти самого себя!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Не лучший день для Девы: слишком многое ее может раздражать и выводить из себя. Дела будут продвигаться с пробуксовками, окружающие способны демонстрировать непонимание и лень… Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Дева будет недовольна не только другими, но и самой собой. Только собрав в кулак всю свою волю, она сможет заставить себя выполнять элементарные обязанности – и то будет делать это без фанатизма, спустя рукава.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам может казаться, что окружающие издеваются над ними – настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в их глазах. В течение дня это будет раздражать Весы, однако они готовы умело скрывать свое раздражение до тех пор, пока их не выведет из себя чей-нибудь вопиющий поступок. Если такое произойдет, окружающим можно лишь посочувствовать: выпущенный на свободу гнев Весов будет ужасен, как атомный взрыв!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Достижения Скорпиона будут во многом зависеть от того, с какой ноги он встал с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении он встал. Хотя его энергия не фонтанирует во все стороны, тем не менее, ее запас очень и очень велик. А уж в какое русло будет направлена вся эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Скорпиона. Если он выберет позитив, то не пожалеет: с его помощью он способен творить чудеса!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу будет трудно стряхнуть с себя дремоту! Но, даже выбравшись из цепких объятий сна, он вряд ли в срочном порядке возьмется за дела. День склоняет Стрельца к тому, чтобы заняться одним главным делом: ничегонеделаньем. Впрочем, звезды обещают, что такая приятная тактика ему не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет находиться в режиме строгой экономии – это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет его активностью, наоборот – Козерог может чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на его мыслях и делах. Именно поэтому окружающим не стоит пытаться сподвигнуть его на какие-то большие проекты. Разумнее сделать это в другой раз. Как бы Козерог ни старался, у него все равно вряд ли получится преодолеть свое состояние.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет настроен использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги. Он может выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-то мероприятия. При необходимости Водолей даже готов щедро поделиться своими ненужными вещами или дать кому-нибудь деньги в долг. Впрочем, все это он будет воспринимать не как бессмысленные траты, а как вложение капитала. Вложение в свой статус и уважение людей, которые находятся вокруг.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без их участия, сами собой. А вот все то, к чему Рыбам захочется приложить руку, окажется под ударом: даже самое элементарное дело они способны безнадежно запороть. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал: лучше расслабиться и ничего не делать вообще. Впрочем, в этом есть и свои плюсы – день предоставляет Рыбам отличный повод отдохнуть.