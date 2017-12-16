16.12.2017 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на 16 декабря

Звезды дарят огромный творческий потенциал. Позаботьтесь о своем здоровье, сегодня высоко желание потакать вредным привычкам.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу! Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды советуют Овну не пренебрегать и любыми другими знакомствами – и дружескими, и деловыми. Налаженные связи способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Овна важную роль!



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец сумеет обратить на себя внимание кого угодно! Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Он будет чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий его вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в сегодняшней повестке дня Тельца возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола его самоуверенность будет привлекать. Звезды советуют Тельцу потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

День будет наполнен для Близнецов всеми оттенками эмоций, а их интуиция достигнет невиданной высоты! Близнецам легче будет принимать решения не головой, а сердцем, – даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Близнецам правильный путь там, где им не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды советуют Близнецам прислушиваться к голосу своей интуиции – она способна уберечь их от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии они могли бы пожалеть.



Рак (22 июня – 23 июля)

На глазах Рака будут надеты увеличительные линзы: он будет склонен все преувеличивать – как хорошее, так и плохое! В результате люди и события у Рака разделятся по черно-белому принципу: что-то он может идеализировать, а в чем-то – искать недостатки. Последнее касается и близких Рака, которые имеют шанс услышать от него немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот «очкам» Рак способен замечать то, что обычно от него скрыто. Это поможет ему в любых делах, требующих внимания.



Лев (24 июля – 23 августа)

Энергичность и жизнелюбие Льва расцветят его жизнь яркими красками – даже если события дня совершенно не будут его к этому располагать. Быт и рутина – удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Льву же это утверждение неприменимо! Он сумеет поднять настроение не только себе, но и всем, кто его окружает. А заодно Лев не упустит возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет полна энергии, которую звезды советуют ей направить на быт и обустройство собственного дома. Ее тяга к творчеству обеспечит ей креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Дева способна создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Дева сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Ситуация будет держать Весы в приятном тонусе, не позволяя им расслабиться и заскучать! Звезды обещают, что Весы сумеют вырваться из ежедневной рутины – быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. им стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Весам посмотреть на привычные вещи под новым углом.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион рискует потратить гораздо больше денег, чем он планировал! Под влиянием эмоций он будет склонен совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самого Скорпиона, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Скорпиона будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День Стрельца обещает пройти под девизом: «Я сам!». Он будет чувствовать в себе первобытную, стихийную силу, а также уверенность, переходящую все границы. Это не только позволит Стрельцу успешно справляться с любыми задачами, но и сделает его весьма притягательным в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Стрелец не собирается флиртовать, его отношения будут складываться не так гладко. Выставляя на первое место свое «Я», Стрелец может тем самым ущемлять чувства и гордость других.



Козерог (22 декабря – 20 января)

В голову Козерога буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей! Чтобы их не забыть, Козерогу следует весь день держать наготове блокнот и карандаш – когда-нибудь эти идеи ему обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Козерога, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Козерога, – не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею стоит как следует пофантазировать! Звезды напоминают ему: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы – со временем Водолей сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы просто обязаны внести в свою жизнь свежую струю! Звезды советуют им вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Рыб будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Рыбы способны добиться многого. Ну а, оставив все как есть, – останутся при своем.