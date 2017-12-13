13.12.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 13 декабря

Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – не лучший фон для ведения дел.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен будет настоящим максималистом! Ему захочется определённости во всем – даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Овен будет легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать дров и не перессориться с окружающими, Овну следует помягче относиться к людям. И главное – не делить все вокруг на «черное» и «белое», помня о том, что существуют и другие цвета.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что он считает нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут его провоцировать! Возможно даже, кто-то попросит Тельца честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Телец поддастся этому соблазну, он способен своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для него держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Если в последнее время Близнецы выступали посредником в каком-то споре или конфликте, то им срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для них. Более того, примирители, возможно, понадобятся им самим – настолько резкими и категоричными Близнецы способны стать. Звезды предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Близнецы могут сильно навредить себе, так что для них же самих лучше в спорных вопросах держать рот на замке.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак способен примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться его близким и родным. Рак будет точно знать, что и как каждому надо делать, и готов ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у него накопились проблемы. Рак может попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать – подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?



Дева (24 августа – 23 сентября)

Ситуация потребует от Девы решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. – на любой подобный подвиг у Девы хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет Деве сокрушить любую преграду, стоящую на ее пути.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы не будут склонны соглашаться с чужим мнением, зато способны кого угодно заставить согласиться со своим! Даже если обычно они – сама дипломатичность, на первое место они будут ставить свои интересы и свое могучее «Я». Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Весы лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Весы будут настроены философски: если окружающие с ними не согласны, это их проблемы.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет склонен раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг него действительно может быть немало. В какой-то момент Скорпион способен обнаружить, что выпустил контроль над ситуацией из рук, и от его усилий мало что зависит. Звезды советуют Скорпиону расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию ему не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Чтобы день прошел без эксцессов, Стрельцу просто необходимо проявлять гибкость! Однако именно к этому звезды его не склоняют: его обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Стрельцу следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора – оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог способен превзойти самого себя во всем, что касается планирования! Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи – план ремонта, или для себя – планы на вечер, Козерогу в этом не будет равных. Помимо этого, звезды советуют ему подумать о безопасности в любой сфере – дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей может испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует его внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, он станет свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у него поддержки, или же Водолей просто займет чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Водолею следует помнить о том, что главная роль защитника – постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут настроены на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что – Рыбы готовы в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял их любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против них коварные планы – Рыбы не дадут спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, они будут беспощадны. Плохо только, что в кругу друзей и семьи их обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку «Выкл».