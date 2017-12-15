 
Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 15 декабря
15.12.2017  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на 15 декабря

Сегодня звезды обещают щедро наделить вас жизненной силой и крепким здоровьем. Это хороший день для новых знакомств (в том числе романтических).


// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления – такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Овен способен исподволь дергать, чтобы получить нужный ему результат. В конце концов, Овен получит то, к чему он стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа его вряд ли сильно обрадует.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Если у Тельца намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ему будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Телец сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Тельца, а заодно наделяет его мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ему успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Удел Близнецов – помогать окружающим, особенно близким. У Близнецов может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Близнецы способны терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость – для этого Близнецам необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак настроен на борьбу, однако бороться ему будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ему победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Раком, достаточно ему предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Рак будет чувствовать себя «на коне», а в роли организатора или миротворца ему просто не будет равных!

Лев (24 июля – 23 августа)
Звезды советуют Льву посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то и Лев, и его близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам – и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

Дева (24 августа – 23 сентября)
В повседневных задачах Дева может действовать на автопилоте – настолько ловко у нее будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Девы, заставляя ее не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ей в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы ждет много встреч – и запланированных, и внезапных – каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Весов способны повлиять на их карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком «плюс», но и «минус», поэтому Весам необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Окружающие будут рассчитывать на поддержку Скорпиона, и он вполне способен им ее оказать! День наделяет его уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Скорпиону следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать его совета по любым вопросам. И это правильно: его советы будут отличаться продуманностью, Скорпион способен ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцу следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды советуют Стрельцу провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Стрелец окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем – принесет проблемы.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Козерога. Он склонен принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет его интуиция. Вообще, Козерог настроен скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, ему не будет равных, а сердца людей он сможет читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательный Козерог – настоящий телепат.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей способен привлечь на свою сторону полезных и нужных ему людей – если только он всерьез задастся этой целью. День наделяет его всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Водолей должен сам выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся его неотразимому обаянию.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Отличный день для Рыб! Им не грозит почувствовать себя одинокими, наоборот, окружающие будут буквально разрывать их на части. Возможно, разные люди пригласят их провести вечер в их компании, и Рыбам придется решать, кто для них интереснее! Вообще, Рыбы способны получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко они смогут проявить свою индивидуальность, находясь в группе, – такая уж особенность у этого дня!

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.12 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 18 декабря 17.12 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 17 декабря 16.12 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 16 декабря
 
 

Видео

Геннадий Кернес: движение трамваев по проспекту Победы полностью открыто
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 