16.12.2017 10:20

Оксана Марченко построит дом для четверых детей, которых могли выбросить на улицу за долги

В субботу, 16 декабря, в 20:30 на телеканале «Интер» в третьем выпуске масштабного реалити-шоу «Время строить» – новая вдохновляющая история. Команда проекта и ее лидер Оксана Марченко в этот раз придут на помощь семье Алены из Киевской области.



// Телеканал «Интер»

Алена считала себя очень везучей женщиной: замечательный муж, четверо детей, любимая работа. Уютный дом, двери которого всегда открыты для гостей… Но несколько лет назад трагическая случайность разрушила это счастье и перечеркнула все планы на будущее.

«Когда вы увидите дом наших героев, скорее всего, удивитесь, почему мы едем к ним, – говорит Оксана Марченко. – Внешне здание выглядит вполне достойно, и кажется, что у его жильцов должно быть все в порядке. Действительно, шесть лет назад это была крепкая, счастливая семья. Но в один день Алена осталась одна с четырьмя детьми на руках и огромными долгами по ипотечному кредиту, которые выплатить не в состоянии. Со дня на день эта семья буквально могла оказаться на улице».

Лидер команды проекта Оксана Марченко, дизайнер Светлана Сабри и архитектор Андрей Богомолов возьмутся построить новый дом для Алены и ее детей. Но как это сделать, если старый дом – в залоге у банка? Пожалуй, это будет самый сложный объект для команды «Время строить». Но вместе можно преодолеть любые трудности и проблемы. На помощь героям этой программы придут не только строители, соседи, друзья, знакомые, но и знаменитости – известная певица Ани Лорак, звезда украинского футбола Андрей Пятов и популярный блогер YanGo.

«Меня очень тронула история Алены, – говорит Ани Лорак. – Это многодетная семья, как и у меня. И когда ты осознаешь, что эти люди, эти дети могут оказаться на улице, а у тебя есть возможность им помочь, что-то сделать для них, – это обязательно нужно делать».

Какую непривычную работу будут выполнять в реалити-шоу Ани Лорак и Андрей Пятов? Какие сюрпризы для Алены, ее детей и даже для их домашних питомцев подготовила команда проекта? В какую страну отправится семья на время строительства? Какой дом они увидят, вернувшись из путешествия? Не пропустите новый выпуск масштабного реалити-шоу – в эту субботу, 16 декабря, в 20:30 на телеканале «Интер».