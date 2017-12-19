19.12.2017 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 19 декабря

Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен способен показать в своих делах очень неплохие результаты! Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. Даже в занятии обычной бухгалтерией Овен может испытать что-то вроде вдохновения и творческого подъема! Вот и используйте этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Девизом дня у Тельца станет: «Быстрее, выше, сильнее!». Весь день он будет испытывать желание если и не посоревноваться с кем-либо напрямую, то хоть в чем-то оказаться лучше других. И дело здесь отнюдь не в хвастовстве. Для Тельца все это будет носить характер игры, в которой ему хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Что в этом плохого? Единственное, за что Тельцу ни в коем случае нельзя браться – это за азартные игры: затянет!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

В душе Близнецов проснется Отелло! Весь день поведение любимого человека будет казаться Близнецам подозрительным, а признаки вероятной неверности станут мерещиться на каждом углу. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность. Поверьте, реальных поводов для ревности нет. Ну, или почти нет.



Рак (22 июня – 23 июля)

Творческий потенциал Рака достигнет максимума! В этот день ему не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься. У Рака есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.



Лев (24 июля – 23 августа)

Перед Львом редко будет возникать дилемма «хочу-не хочу». На первом месте будет стоять слово «надо». При этом любые свои обязанности Льву захочется исполнить не просто хорошо, но желательно лучше, чем другие. Очень неплохо использовать энергию этого дня, продемонстрировав всем (особенно начальству) свою работоспособность и энтузиазм. Вот только не переусердсвтвуйте, чтобы выскочкой не прослыть.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Ничто не сможет испортить Деве настроения больше, чем нахальные выскочки с завышенной самооценкой. В течение дня на ее пути то и дело будут попадаться всякие личности, которые будут пытаться оттеснить Деву на второй план или как-либо затмить ее достоинства. Звезды предупреждают, что вероятность столкнуться с такими выскочками очень высока. Впрочем, не стоит обращать на них внимания, тем более, что талантов у Девы из-за них меньше не станет.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Весов в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти! Вообще же звезды будут склонять Весы к тому, чтобы прикупить для дома что-нибудь нужное, красивое и главное – чтобы ни у кого из знакомых такого не было!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион рискует стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать его мозг, что он способен потратить все свои физические и моральные силы в бесплодных попытках реализовать их все одновременно. При таком раскладе Скорпиону полезно не гнаться за всеми зайцами сразу, а выбрать среди них одного – посимпатичнее.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец рискует поддаться соблазну посчитать деньги в чужих карманах. Однако делать это категорически не рекомендуется! В противном случае, весь день может пойти наперекосяк. Особенно Стрельцу следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог может осознать, что ревность – чувство внезапное, и ревновать можно ко всему, что хоть как-то движется. Расслабьтесь, через день-другой от этого чувства не останется и следа, а вот поддавшись своей ревности, вы рискуете наломать немало дров. Лучше направьте свою кипучую энергию на что-либо позитивное, ну, к примеру, уборку сделайте или шопингом займитесь.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Взгляды Водолея будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. Водолею будет непонятен и подозрителен кипучий энтузиазм окружающих. Еще более подозрительными будут казаться ему попытки заразить этим энтузиазмом его самого. Во всяком случае, ни в какие общественные мероприятия Водолей по своей воле влезать будет не настроен, предпочитая тратить энергию исключительно на решение своих собственных задач.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В голову Рыб может прийти совершенно невообразимая, фантастическая идея! И на первый, и на второй взгляд эта идея будет выглядеть совершенно невозможной, однако именно ее Рыбам и захочется воплотить в жизнь. Все остальное будет казаться им слишком банальным, скучным и пресным. Самое забавное, что именно эта фантастическая идея, в отличие от других, имеет хорошие шансы реализоваться.