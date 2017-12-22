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22.12.2017  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на 22 декабря

У этого феерического дня есть множество плюсов: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте их, чтобы получить приятные дивиденды.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Эмоции Овна наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, эмоции Овна будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.

Телец (21 апреля – 21 мая)
У Тельца возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться – звезды склоняют Тельца подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что покупки едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы должны сами стать кузнецами своего счастья! И не только своего. Окружающие сами будут тянуться к ним, отдавая инициативу в их руки. Эмоции Близнецов обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а их задумки и планы – интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Близнецов.

Рак (22 июня – 23 июля)
У Рака есть все шансы добиться желаемого – чего бы он не пожелал! Ну а добившись, Рак уже не выпустит это из своих цепких рук. И не вздумайте мешать Раку – в достижении цели он не остановится ни перед чем и перешагнет через любого. Впрочем, избежать конфликта с Раком легко: достаточно просто не вставать у него на пути и не ставить палки в его колеса.

Лев (24 июля – 23 августа)
Льву не мешает принимать решения чуточку быстрее! День предоставит ему немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Лев будет склонен так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева как никогда будет иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, ей придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, купленные вещи будут реально нужными, а по соотношению цены и качества – просто идеальными.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы не раз получат возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Весам можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион вряд ли удержится от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шоппинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Доверчивость Скорпиона к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и истощая кошелек!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Единственное, что может помешать Стрельцу осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Стрельца будет то и дело путать карты не только ему самому, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо ему за это не скажут? Именно поэтому Стрельцу лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут его не только под ногами. У Козерога как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, он легко может найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать его начинания.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолею ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Водолей все-таки рискнет отправиться по магазинам, то ему не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато у Водолея здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы будут ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели они не ставили перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Рыбы не хотят, чтобы день прошел впустую, им не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
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