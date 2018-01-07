07.01.2018 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на 7 января

От важных разговоров сегодня лучше отказаться, поскольку повышенная обидчивость (отличительная особенность дня) может стать причиной конфликтов и недоразумений.



// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)

Контакты Овна с окружающими будут сведены к минимуму. И виноват в этом в первую очередь сам Овен – ему будет труднее, чем обычно, общаться с людьми. Если же он все-таки заставит себя поддерживать общение, что-то хорошее из этого вряд ли получится: его раздражительность способна провоцировать ссоры. Так что звезды советуют Овну полагаться только на себя: лучше всего ему в этот день будут удаваться те дела, где он действует в одиночку.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец поймет смысл выражения «Вся жизнь – театр», ведь он будет играть в спектакле главную роль! Ощущение, что он находится на сцене, под светом прожекторов, может преследовать Тельца весь день, заставляя его вести себя соответственно – то есть демонстративно. Более того, Телец способен примерить на себя трагическую роль, давая понять окружающим, насколько его не ценят и не понимают. Чтобы трагедия не превратилась в комедию, Тельцу не следует слишком уж жалеть себя – если повод действительно есть, пусть лучше за него это сделают другие.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды обещают Близнецам тихий день, который лучше провести в домашних заботах или же в строительстве планов на будущее. Затейте уборку, разложите вещи по полочкам, а заодно приведите в порядок свои мысли. Близнецам не мешает подвести итоги тому, что было сделано в последнее время, а затем продумать план действий на ближайшее время. А вот столкновений с близкими людьми Близнецам необходимо избегать – даже мелкие обиды способны вылиться в тяжелые ссоры.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны. Если в обычные дни его не слишком волнует, что скрывают от него окружающие, то он способен приложить немало усилий, чтобы это узнать! Впрочем, ситуация может складываться так, что Рак невольно познакомится с чьим-то секретом или случайно выболтает свой. Чтобы этого не произошло, звезды советуют ему держать язык за зубами и обходить сплетников стороной.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет вынужден то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Это вовсе не означает, что его ожидают проблемы с деньгами – просто ситуация будет требовать уделять этому вопросу внимание. Хороший день для того, чтобы Лев разобрался со своим личным бюджетом, посчитал прибыль и составил бизнес-план на ближайшие недели или дни. Последовав этому совету, Лев не прогадает!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Работоспособность Девы может удивить даже ее саму, не говоря уже о коллегах и близких людях. Глядя в корень любой проблемы, Дева сможет сосредоточиться на ней и в итоге – подобрать к ней универсальный ключик. Научные изыскания, учеба и вообще любая работа, требующая внимательности и терпения, будет удаваться Деве как никогда. А вот настроение способно давать сбои: Дева будет демонстрировать свою раздражительность по поводу, и без.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды советуют Весам избегать слишком большого внимания со стороны окружающих. День не склоняет Весы к тому, чтобы они сумели проявить себя в самом выгодном свете, а значит, если время терпит, лучше подождать. Зато – идеальный день для того, чтобы Весы подготовили свой будущий успех. Поработайте как следует над своим проектом, приготовьте нужные материалы, продумайте аргументы – когда придет время оказаться в центре внимания, вы сумеете поразить всех!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион имеет все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю. Его внутренний мир, фантазии, воспоминания и мечты смешаются с реальностью, стирая ее границы. Не удивляйтесь, если вы вдруг встретите человека из своего прошлого или же кого-то, кто очень на него похож. Или уловите знакомые черты в совершенно незнакомом месте. Не только реальность влияет на наш внутренний мир, но и наоборот. И у Скорпиона будет прекрасная возможность в этом убедиться.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу необходимо настроиться на работу, однако сделать это ему будет нелегко! День потребует от него концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. Все это Стрелец готов продемонстрировать, однако окружающие раз за разом будут выводить его из себя, мешая сосредоточиться. Чтобы сделать все, что он запланировал, Стрельцу следует хотя бы на время скрыться от шума и суеты. Тихое и укромное место, в котором он может запереть дверь на ключ, – вот все, что нужно Стрельцу, чтобы свернуть горы!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет стремиться к искреннему общению! Обычные поверхностные разговоры могут его раздражать и даже приводить к обидам и стычкам. Однако если он хочет узнать какого-то человека получше, звезды советуют Козерогу не откладывать это на другой день. Не важно, кто это – любимый человек Козерога, коллега или партнер. Поговорите с ним по душам, узнайте, о чем он думает и к чему стремится. Это может стать первым шагом на пути к вашим особенным отношениям.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею может казаться, что он всеми силами пытается избежать конфликтов, но конфликты сами находят его. Противостояния, обиды на пустом месте – все это будет пышным цветом расцветать там, где появляется Водолей. На самом же деле причиной недоразумений будет именно он: день обещает выдаться горячим на эмоции, и ему достаточно любой искры, чтобы заполыхало пламя! Если Водолей не хочет провести день в спорах, ему стоит спокойнее реагировать на мелкие провокации окружающих.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам не ставить перед собой никаких грандиозных задач. Это день, когда им не стоит ничего доказывать – ни себе, ни другим. Какие-то дела уже сделаны, а другие пока подождут. Звезды советуют Рыбам взять временную передышку, расслабиться и отдохнуть. А если им не сидится на месте, стоит вместо больших дел взяться за те, которые отнимут у них минимум душевных сил – к примеру, за домашнюю работу. Или хотя бы разбить один большой проект на несколько легких этапов.