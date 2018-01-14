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14.01.2018  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на 14 января

День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Овну просто противопоказано сидеть на одном месте! Жизнь требует от него новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови! Звезды советуют Овну не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шоппинг, утренняя пробежка, новые знакомства – все это просто жизненно необходимо ему. Возможно, Овну захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.
 
Телец (21 апреля – 21 мая)
У Тельца могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими ему будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Тельца и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, Тельцу стоит проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: «Кто виноват?» и «Что делать?».
 
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Ситуация может поставить Близнецов перед выбором, и им придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Близнецов; возможно даже, их будущей жизни или сердечных отношений. Главное, что, сделав этот выбор, Близнецам придется забыть о других вариантах, поэтому звезды призывают их тщательно взвесить все «за» и «против». Впрочем, правило успешного выбора простое: сердце подскажет Близнецам, что делать, а ум – чего не делать.
 
Рак (22 июня – 23 июля)
У Рака ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть его в одну сторону, а логика и факты – совершенно в другую. Если такое произойдет, звезды советуют Раку не торопиться: скорее всего, чтобы он ни выбрал, решение окажется неправильным. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Рак не чувствует в себе уверенности, значит, стоит поискать другие варианты.
 
Лев (24 июля – 23 августа)
День предоставляет Льву хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Лев сможет завязать новые знакомства! День наделяет его коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды советуют Льву обязательно выбраться в свет – посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Лев сумеет показать себя во всей красе.
 
Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева не будет настроена заниматься рутинной работой: в ее голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды советуют ей совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Деве вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесясь в прекрасное далёко. Это подарит ей внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.
 
Весы (24 сентября – 23 октября)
Лучше всего Весы будут чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет их к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, Весам требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где они еще не бывали, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета – все это обострит чувства Весов, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить «здесь и сейчас».
 
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Звезды советуют Скорпиону провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев свою инертность, Скорпион не пожалеет – он имеет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Скорпиону следует помнить о том, что хороший день – это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.
 
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Есть вероятность того, что отношения Стрельца подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Стрелец захочет обойти острые углы, ему придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды предупреждают Стрельца о том, что как бы ему ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат его огорчит.
 
Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих он может узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды говорят о том, что Козерогу не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь – именно они помогут ему преуспеть. Другими словами, ключ к успеху Козерога – это не столько его личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.
 
Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей может мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сам способен заразить эмоциями окружающих! Возможно, именно у него возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, Водолей сам послужит вдохновителем какого-то проекта. День наделяет его повышенной любознательностью: Водолей способен свернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес! Правда, звезды предупреждают его о том, что сегодняшние увлечения вряд ли окажутся стойкими – если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.
 
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды предоставляют Рыбам хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы, продуманные Рыбами, окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Рыбам не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой – а вдруг их осенит гениальная мысль?
Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
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