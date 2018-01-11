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11.01.2018  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на 11 января

Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Звезды в гороскопе Овна образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Овен будет полон сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача ему по плечу. Однако при этом день не сулит ему легких путей – наоборот, лишь преодолевая трудности и преграды, Овен сможет проявить себя с лучшей стороны. Так что не стоит огорчаться, если судьба поставит перед ним препятствие или потребует напряжения всех сил – только так Овен сможет сполна реализовать свой могучий потенциал и добиться успеха.
 
Телец (21 апреля – 21 мая)
День предвещает Тельцу счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеет ли он ими воспользоваться. Дело в том, что гороскоп на этот день не наделяет его энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Тельца принятия быстрых решений. Поэтому совет для Тельца простой: встряхнуться, действовать активно и весь день стараться быть в тонусе. Только тогда он сумеет поймать жар-птицу за хвост!
 
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Звезды советуют Близнецам вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты! Сделать это можно по-разному, было бы желание. Близнецы могут запланировать свидание на вечер, купить билет в театр или в кино. А могут выбраться с друзьями туда, где еще никогда не бывали. Можно поэкспериментировать в творчестве или кулинарии, обновить гардероб, купить экзотический тур… Близнецам достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам, и они не пожалеют: события подхватят их и поведут за собой.
 
Рак (22 июня – 23 июля)
Чего точно не стоит делать Раку, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет его туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться. В самой гуще толпы, в центре внимания, он будет чувствовать себя как рыба в воде! День наделяет Рака такими качествами, как общительность, обаяние и яркие эмоции. Благодаря этому, он без труда впишется в любую компанию или в коллектив. Звезды советуют Раку воспользоваться этим, чтобы не просто провести зажигательный вечер, но и завести интересное знакомство. А может быть, даже не одно.
 
Лев (24 июля – 23 августа)
Лев имеет шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство – это не просто красивые слова. Возможно, ситуация сложится так, что помощь будет оказана Льву, а может быть, он сам в нужный момент подставит кому-то свое плечо. В любом случае, жизнь даст ему повод задуматься над тем, какие люди находятся с ним рядом. Или даже над тем, кому можно, а кому нельзя доверять.
 
Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева будет склонна к неорганизованности, забывчивости и может случайно, сама того не заметив, нарушить любые границы – в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения. Деве будут хорошо удаваться любые дела, где она может проявить творческую жилку и смекалку, а вот в вопросах, требующих конкретики, ее шансы на успех близки к нулю. Кроме того, есть вероятность попасться кому-то под горячую руку, так что если Дева не хочет оказаться «крайней», звезды советуют ей держаться в стороне от любых разбирательств.
 
Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов – события будут их к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет им денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз. Звезды предупреждают Весы о том, что состояние их кошелька может совершенно неожиданно улучшиться или ухудшиться – тут уж как повезет. А чтобы действия Весов не привели к потерям, им не стоит рисковать и участвовать в сомнительных финансовых сделках.
 
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Ситуация может вынудить Скорпиона защищать свои интересы – и он вполне способен с этой задачей справиться. День наделяет Скорпиона способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие будут внимательнее обычного прислушиваться к его аргументам. Звезды советуют Скорпиону воспользоваться этим не только для решения спорных вопросов, но и для ведения переговоров и для успешного продвижения любых своих проектов и идей.
 
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцу стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими! И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции. А вот подсознание труднее обмануть, но его слабый голос обычно слышен лишь ночью, во сне. Интуиция у Стрельца будет обострена до предела, а голос подсознания – слышен особенно громко. Вот почему звезды советуют Стрельцу прислушаться к своим снам, а днем обращать внимание на любые свои «хочу»-«не хочу» – они могут оказаться не прихотью, а предчувствием.
 
Козерог (22 декабря – 20 января)
У Козерога есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У него может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше, какого-то незнакомого человека он уже видел, а какая-то ситуация ему знакома… Причина же в том, что сегодняшний гороскоп наделяет Козерога мощной интуицией и умением предчувствовать происходящее. Благодаря этим качествам, Козерог способен угадывать развитие событий и может проявить себя в делах, требующих интуитивного подхода, а также в психологии и общении с людьми.
 
Водолей (21 января – 19 февраля)
Ситуация предоставит Водолею возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед! Звезды обещают Водолею благоприятствование в любых сферах – от бизнеса и карьеры до любви – а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное. «Удача – удел тех, кто ее заслужил» – эта фраза должна стать девизом Водолея. Ну а если Водолей не захочет добиваться милостей от судьбы – что ж, это его выбор. Только стоит ли становиться «лежачим камнем», отказываясь от заманчивых перспектив?
 
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбам стоит посвятить день общению с людьми везде, где бы они ни находились: на работе, в дороге или дома. Их коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства. И романтические, и деловые контакты будут даваться Рыбам легче обычного. Если они наметили заняться карьерой, у них будет шанс заручиться поддержкой нужных людей, если же Рыбы пока одиноки, они могут завести романтическое знакомство.
Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
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