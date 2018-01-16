16.01.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 16 января

Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен способен быть чересчур требовательным и к себе, и к окружающим! День наделяет его желанием контролировать все, что происходит вокруг. Любые отступления от намеченных планов он способен воспринять как личное оскорбление. В первую очередь такой настрой Овна способен коснуться окружающих, выливаясь в ворчание и придирки. Однако Овен может точно также досадовать и на себя, чувствуя свое бессилие в каком-то вопросе. Чтобы день принес ему больше позитивных эмоций, Овну стоит смириться с тем, что далеко не все зависит от его усилий. А тем более от его желаний.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Отличный день для того, чтобы Телец получил поддержку в любых своих начинаниях. В первую очередь, это касается любви и отношений: если Телец собирался завести романтическое знакомство, открыть свои чувства или поговорить о планах на совместную жизнь, лучшего времени для этого ему не найти. Кроме того, день предоставляет Тельцу хорошие возможности для заключения договоров, новых знакомств и деловых контактов. Семена сотрудничества, дружбы или любви обязательно взойдут, принеся хорошие плоды.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Ключом к успеху в гороскопе Близнецов является осторожность: день будет буквально пропитан напряженностью, способной вылиться в конфликт! В отношениях с близкими людьми у Близнецов возможны разлад и выяснение отношений. Не исключены и трения с коллегами, вызванные спорными ситуациями или соперничеством. Близнецам необходимо быть тише воды ниже травы, если они хотят провести этот день плодотворно. Не поддаться на провокации они смогут, лишь вооружившись огромным запасом терпения.



Рак (22 июня – 23 июля)

День будет пробовать Рака на прочность, однако хорошая новость заключается в том, что у Рака масса сил, чтобы этому противостоять! Есть вероятность того, что Раку придется отстаивать свои интересы, участвовать в споре или даже отбиваться от нападок окружающих: начальства, знакомых, коллег. Что бы ни произошло, звезды советуют ему не горячиться, а спокойно поискать нужные аргументы в споре. Если не давать эмоциям взять верх, то из любой ситуации можно найти удобную дверь с надписью «Выход».



Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды предвещают Льву день, полный приятных новостей, событий и даже сюрпризов, однако парадокс заключается в том, что Лев вряд ли сумеет по достоинству это оценить. Наоборот, не исключено, что он будет без всякого повода испытывать апатию и недовольство. Возможно, виной этому то, что последнее время в жизни Льва произошло много событий, и эмоции его притупились. А может быть, Лев просто устал. Звезды советуют ему встряхнуться и пойти навстречу всему хорошему, что ему приготовила жизнь!



Дева (24 августа – 23 сентября)

У Девы обещают проснуться недюжинные организаторские способности. Начальство может смело доверить ей какой-нибудь командирский участок работ: руководство отделом, организацию мероприятия или новый проект. Дома же Дева, скорее всего, сама придумает, как сделать так, чтобы никто вокруг не скучал. Возможно, в ее представлении отсутствие скуки – это генеральная уборка силами всех членов семьи, а может быть дружеская вечеринка или поход всей семьей в кино – тут уж как повезет.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам не стоит даже пытаться претворять свои планы в жизнь – особенно те, от которых многое зависит. Если же Весы не последуют этому совету, им придется приготовиться к тому, что какие-то их сегодняшние начинания застрянут на полпути или дадут сбой, а какие-то и вовсе потерпят поражение. Отличительной чертой дня является то, что любые начинания Весов принесут им в лучшем случае массу забот. Так не лучше ли денек подождать? Стоит ли так торопиться?



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

У Скорпиона есть шанс что-то исправить. Речь может идти о давних проблемах Скорпиона, к которым он не мог подступиться, или о неожиданных событиях, которые Скорпион сможет направить в нужное ему русло. Даже если обстоятельства будут складываться против него, звезды обещают, что Скорпион сумеет найти в этом свои плюсы и выгоды. Пессимист видит опасность в каждой возможности, а оптимист – возможность в каждой опасности. Запас ловкости и оптимизма Скорпиона помогут ему в этом убедиться!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцу заняться своими финансами. День наделяет его логичностью и внимательностью, благодаря чему для Стрельца не составит труда спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Кроме того, аналитические способности подскажут Стрельцу, куда выгодно вложить свободные деньги и как увеличить свой капитал. Стрельцу стоит воспользоваться тем, что практически любые его сегодняшние планы и действия, связанные с деньгами (кроме рискованных и необдуманных) обещают оказаться успешными.



Козерог (22 декабря – 20 января)

В жизни Козерога нет места трем вещам: бездумному «авось», интуиции и слепому везению – они способны сильно его подвести. Рассчитывать на «удачное стечение обстоятельств» и «фарт» для Козерога также продуктивно, как и ждать у штормящего моря погоды. Так что если Козерог настроен преуспеть, ему придется логически просчитывать каждый свой шаг и действовать только наверняка. В противном случае не исключены досадные недоразумения.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Эмоции Водолея обещают быть очень сильными, но при этом они будут находиться в равновесии. Такое сочетание позволит Водолею тонко чувствовать и понимать все, что происходит вокруг. Настроение окружающих, мотивы их поступков и даже некоторые их мысли не будут для Водолея особенной тайной. Его обострившаяся проницательность может граничить с телепатией! Звезды советуют Водолею использовать это для того, чтобы проникнуть в самую суть важной для него ситуации.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам не стоит доверять окружающим – они могут вольно или невольно их подвести. Особенно это касается незнакомцев, а также людей из их дальнего круга: сослуживцев, знакомых, соседей. Возможно, внимательно оглянувшись вокруг, Рыбы вдруг обнаружат, что кто-то намеренно им вредит, распускает сплетни или плетет интриги за спиной. А может быть, Рыбам нанесут другой урон: обругают в метро, обсчитают в магазине. Чтобы подобного не произошло, ключом к успеху для них является бдительность. И этого вполне достаточно, ведь кто предупрежден, тот не безоружен.