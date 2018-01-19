19.01.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 19 января

Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды советуют Овну узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. В общении Овен будет руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у него есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Овен может выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Овну.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды советуют Тельцу сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями – день склоняет его к тому, чтобы слушать свое сердце. Философски настроенный Телец может смело задавать любые вопросы – есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, он получит ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как «Чего я хочу от жизни?», «Куда иду?», «Что делать дальше?». Ответы на них существуют, и в глубине души Тельцу они уже известны, осталось признаться в этом себе.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Залог успеха Близнецов в делах – это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда им потребуется консультация специалиста. Возможно, Близнецам не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Близнецам следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак может испытывать желание как следует подискутировать! Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Рак же проигнорирует первые две, сосредоточившись на последней. Его боевой настрой грозит вылиться в споры – желание Рака доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих – это согласиться с аргументами Рака: если его интеллектуальное превосходство признают, Рак будет полностью удовлетворен.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев способен испытывать неуверенность во всем, за что он берется, и это не лучшим образом отразится на его делах. Даже если все идет гладко, Лев способен испытывать массу колебаний! Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Льву необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!



Дева (24 августа – 23 сентября)

У Девы будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут ей новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Впрочем, даже если этого не произойдет, Дева может столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет ее жизнь на новую высоту. Звезды советуют Деве не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более, если эта овчинка – целое золотое руно.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы смогут, если захотят, блеснуть своими познаниями в любом разговоре! Звезды наделяют их общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит им выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Весам не будет равных, ну а эрудиция будет актуальна во всем, даже в любви.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Есть большая вероятность того, что Скорпион захочет заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в нем хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других – идеи Скорпиона об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами ему не обойтись. Близким Скорпиона повезет, если он ограничится лишь генеральной уборкой – со своим размахом он вполне способен затеять и капитальный ремонт.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Душа Стрельца будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для него станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Стрелец такового не найдет, звезды обещают, что он все равно реализует свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Стрелец способен свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции! Стрелец настроен спорить до хрипоты, но важен ему будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Этот день Козерогу стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют его душу или его кошелек. В любых проектах, связанные с деньгами и разумными способами их потратить, звезды предвещают Козерогу успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Козерога обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство – практичность.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей может, если захочет, внести ясность в любой вопрос. Его мозг будет работать четко, позволяя ему анализировать и решать логические задачи. Так что, если Водолей захочет в чем-то докопаться до сути, ему достаточно собрать нужное количество фактов – правильные выводы он, как Шерлок Холмс, сумеет сделать сам. Проницательность придаст Водолею особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашли ли они в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Рыбы боятся себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, – дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Рыбы поймут, что зашли не туда, – не страшно. Хороший день для того, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.