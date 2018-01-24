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24.01.2018  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на 24 января

Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
В Овне проснутся лидерские задатки! День наделяет его способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Овну без особого труда: окружающие охотно поддержат его во всех начинаниях. Так что звезды советуют Овну смело брать инициативу в свои руки, ведь если не он, то кто же?

Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцу необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды предупреждают его о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Тельцом в своих интересах или же обременять его бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Телец своей уступчивостью будет буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется ему либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы будут тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь – людей, которые находятся с ними рядом. Для них не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Близнецы будут прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет их развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Близнецам с огромным с трудом.

Рак (22 июня – 23 июля)
Гороскоп предвещает Раку неплохой день, когда он будет склонен смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Рака будет складываться гладко, его невозмутимость и чувство юмора помогут ему не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Рака будет трудно.

Лев (24 июля – 23 августа)
Общение и информация необходимы Льву как воздух! Чем больше вокруг него людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Лев со всеми найдет общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Льва есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет его сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: «Общение работает на тех, кто работает на него».

Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп склоняет Деву манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под ее дудку. Причем Дева будет убеждена, что проделывает это не ради личной выгоды, а ради общих целей – к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Дева может использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги – все это поможет ей добиться результатов. Главное, чтобы игра в «серого кардинала» не велась слишком уж всерьез.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы имеют шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: «Все хорошо в меру»! День склоняет их к умеренности во всем – в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Весы будут решать, им стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный – поискать компромисс. Только тогда результат их не разочарует. Если же Весы начнут рубить с плеча, то рискуют, что от их проектов и планов останутся только мелкие щепки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Ситуация может потребовать от Скорпиона поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Скорпион и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить. День наделяет Скорпиона желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное «но»: в любви забота Скорпиона может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец будет не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только «за». День наделяет Стрельца уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Стрельцу будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Звезды советуют Козерогу посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки – чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных Козерога ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Козерог получит неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Козерог не мог решиться завести доверительный разговор, самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.

Водолей (21 января – 19 февраля)
День наделяет Водолея немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, он этого и не почувствует, но достаточно ему выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды советуют Водолею уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно – таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
День обещает порадовать Рыб приятными сюрпризами. Во всем, за что бы они ни взялись, удача обещает быть на их стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует их хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Рыбам достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом!

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
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