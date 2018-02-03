03.02.2018 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на 3 февраля

Сегодня стремление к новизне способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

День Овна обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в его руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Овна переменами к лучшему в его жизни.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет буквально излучать успех! Его внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Тельцу не надо делать, – это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот – выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас – приятно удивит результат.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Лучше всего Близнецам будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним они сумеют подойти творчески. В самой незамысловатой работе Близнецы способны обнаружить свою изюминку, и это раскрасит их будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Близнецам лучше держаться в стороне – их мышление не отличается глобализмом, и они рискуют упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Близнецы вряд ли сумеют за ней успеть.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рака ожидает успех во всем, что связано с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не бывал. Рак имеет возможность убедиться в том, что ученье – это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.



Лев (24 июля – 23 августа)

Большую часть времени Льву придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что ему необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, – иначе он рискует упустить представляющиеся возможности. Зато если Лев проявит чудеса расторопности, то сумеет обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деву может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Девы людьми достаточно остро. Сама же Дева может даже не подозревать о том, что ее резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, она вряд ли поверит, если кто-либо скажет ей об этом! Однако факт остается фактом: Деве надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на ее взаимоотношениях.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут просто идеальным исполнителем! Они способны ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Весы могут чувствовать себя неуютно: день не склоняет их к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Весы-начальник может сделать – это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Весы-подчиненный успеет переделать массу дел!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды советуют Скорпиону задуматься над тем, все ли его устраивает? Возможно, он устал от повседневной рутины? Или в его жизни назрели перемены? В этом случае Скорпиону стоит собраться с духом и рискнуть. Этот день вполне подходит для того, чтобы он решительно начал менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Залогом успеха Стрельца в делах станет лозунг «Знание – сила!». Ему стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Стрельцу есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Стрельца в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним. И тем заманчивей окажутся перспективы.



Козерог (22 декабря – 20 января)

День для Козерога будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята им из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Козерог почерпнет из энциклопедий, другую – из соцсетей, третью – от окружающих, а четвертую и вовсе составят его догадки. Но это не должно его смущать: чем больше сведений – тем лучше! Козерог будет отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Водолее-начальнике, его подчиненным можно лишь посочувствовать! Для Водолея не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у него припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Водолею лучше не подходить. Да и по неважным тоже.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Залог успеха Рыб в делах – это люди, которые их поддерживают. В одиночку Рыбы не сделают и малой части того, что задумали, зато опираясь на единомышленников, способны перевыполнить план! Кроме того, Рыбы могут с удивлением обнаружить среди лояльных им людей даже тех, от кого они этого никак не ожидали. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Рыбы могут смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.