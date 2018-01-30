30.01.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 30 января

Звезды против рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.



// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну следует прислушиваться к советам окружающих – даже если он считает, что совершенно в них не нуждается. Звезды обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь его от ошибок или же наоборот – натолкнут на ценную идею, которая со временем принесет хорошие плоды. Так что даже если услышанный совет или мысль исходят от человека, в чьей мудрости Овен не уверен, ему стоит взять их на заметку. А почему бы и нет? Ведь главное-то – результат.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды советуют Тельцу держать свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным. К примеру, кто-нибудь примет идею Тельца, исказит ее, а Телец в итоге будет ответственным за результат. Другими словами, чтобы избежать недоразумений, Тельцу надо удержаться от соблазна поумничать. Хотя сделать это ему будет ой как непросто!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды советуют Близнецам не изобретать велосипед: в конце концов, его уже давно изобрели! Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, Близнецам стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до них решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Близнецы сэкономят массу времени и сил. Ведь главное – не обладать информацией по любому вопросу, а знать, где найти ее в нужный момент.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние Рака откроет для него пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом. Так что в течение дня Раку придется поработать над своим имиджем: взять инициативу в свои руки, озвучить интересную идею или продемонстрировать окружающим какой-нибудь другой свой талант.



Лев (24 июля – 23 августа)

Даже самые простые, рутинные дела у Льва могут продвигаться кое-как, со скрипом. И дело не только в том, что Льву будет мучительно трудно на них сосредоточиться. Просто то и дело, буквально на пустом месте, у Льва могут возникать сбои, а его усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат. Вот почему звезды советуют Льву расслабиться и плыть по течению. Итог все равно будет тем же, зато силы и нервы он сбережет.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деву может буквально распирать от желания поделиться с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако звезды предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно. Общественное мнение сначала нужно подготовить, а уже потом шаг за шагом делиться информацией. Иначе есть большая вероятность того, что слова Девы будут неправильно восприняты, а ее идеи не найдут понимания и поддержки даже у родных и друзей.



Весы (24 сентября – 23 октября)

День Весов пройдет под бумажным флагом! Даже если в обычные дни они тяготятся бюрократией и писаниной, им следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы. Звезды заверяют Весы, что такая деятельность пойдет им на пользу, более того – они сами будут неосознанно стремиться к ней. Благодаря желанию все упорядочить и разложить по полочкам, в Весах проснется настоящий бюрократ! Это поможет им привести в идеальный порядок свои планы, свои мысли и даже свои чувства.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион, вполне возможно, захочет в чем-то рискнуть, но звезды делать это категорически не советуют: его представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов. Возможно, Скорпион не владеет всей информацией или плохо просчитал варианты. А может быть, кто-то из окружающих намеренно дезинформирует его. Так что главным правилом Скорпиона в делах должна стать осторожность, а не риск. Решившись на опрометчивый шаг, он потеряет многое.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Тот самый день, когда инициатива Стрельца может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых Стрелец совсем не ожидал. Другими словами, девиз этого дня простой: «Не умничай, не выделяйся!». Лучше уподобиться хамелеону и слиться с окружающей средой, чем из самых лучших побуждений весь день стараться, предлагать свои идеи, лезть из кожи вон – и оказаться в чем-то виноватым.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу придется уподобиться герою фильма «Всегда говори «да». Ситуация потребует от него то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться! Впрочем, как и в фильме, согласие Козерога будет оказывать на окружающих поистине волшебное действие. Пусть не всегда улыбка Козерога будет искренней, а слова – от души, зато выгода, которую Козерог в итоге получит, окажется самой что ни на есть настоящей!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться Водолею легче обычного! Его может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции. Не надо противиться этому порыву! Звезды советуют Водолею переделать все, на что ему вечно не хватает времени и сил: ответить на письма, сделать уборку, навести порядок в ящиках стола. Расправившись с завалами, Водолей продвинется далеко вперед.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Окружающие будут настроены к Рыбам благосклонно и готовы обсудить самые смелые их предложения. Поэтому если у Рыб есть готовые идеи, которые они не решались озвучить, им стоит наконец-то произнести их вслух. Не факт, что все их предложения будут приняты на «ура», но по крайней мере, есть шанс, что их возьмут на заметку. Рыбы могут даже попробовать настоять на своем или немного поторговаться – почему бы и нет?