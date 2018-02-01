01.02.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 1 февраля

Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь четко формулировать: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто и пальцем не пошевелит.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Залогом успеха в делах Овна будет его умение самому взять то, что ему положено по праву. Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит его заслуги или пойдет навстречу: это утопия. Сегодня день тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, стоит над душой, то есть действует. Возможно, кому-то из окружающих покажется, что Овен действует преимущественно ему на нервы – что ж, почему бы и нет? Зато Овен не упустит своего, и его проекты уж точно не останутся без внимания.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельца ожидает день, про какие обычно говорят: «Дело спорится». Он будет находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Возможно, окружающим покажется, что Телец вообще не прилагает никаких усилий, однако на самом деле он просто способен хорошо организовать свое время: второстепенные дела Телец отложит в сторону, а важные – спокойно решит в течение дня.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут подобны Юлию Цезарю, которому блестяще удавалось делать одновременно несколько дел! День наделяет Близнецов такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, быстрота – благодаря им, они способны побить все рекорды! Окружающим остается только завидовать: даже если Близнецы возьмутся за три задачи сразу, они сумеют получить отличный результат!



Рак (22 июня – 23 июля)

У Рака будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря своему чутью, он способен даже безнадежные, запущенные проекты обернуть к своей выгоде! Звезды советуют Раку использовать этот талант для того, чтобы изящно «разрулить» самые сложные вопросы. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет испытывать настоящий прилив энергии и сил! Его решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако в то же время день склоняет его к резкости и безапелляционности, а его решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды советуют Льву во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Лев не прогадает!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве в делах следует быть как можно внимательнее – особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где ее хотя бы теоритически может ожидать подвох. День склоняет Деву к рассеянности, из-за чего есть большой риск что-нибудь проглядеть или понять не так, как нужно. Поэтому совет Девам простой: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью кто-то воспользуется.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы, независимо от своего житейского и профессионального опыта, имеют шанс узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с их работой, увлечениями или же с ближайшим окружением. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп именно к этому и склоняет Весы. Звезды советуют им держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации – это обогатит Весы новыми знаниями.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды дают Скорпиону парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем он занимается. Даже если Скорпион – пылкий энтузиаст своего дела, ему лучше работать в автоматическом «конвейерном» режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны. «Не усложняй!» – девиз сегодняшнего дня. Дело в том, что любые попытки Скорпиона полноценно включиться в работу едва ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и – именно такой день.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет легко находить с окружающими общий язык. Благодаря своей проснувшейся коммуникабельности, Стрелец сможет без труда улаживать дела, на которые в другое время он потратил бы весь дар своего красноречия – причем без гарантии результата. Так что не теряйте время, Стрельцы! Расскажите всем вокруг о своих идеях, заручитесь поддержкой – и вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться самые серьезные дела.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды обещают Козерогу отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Его позиции сильны, а потенциал виден невооруженным глазом. Посвятив окружающих в свой план, Козерог удивится тому, сколько у него найдется сторонников! Если же он запустит новый проект, его ждут замечательные перспективы. Другими словами, Козерогу дается шанс сделать что-то, что заложит основу его будущего благополучия. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не надо растрачивать этот день на пустяки.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Если вдруг потребуется изложить их на бумаге, невнятности фраз Водолея позавидует сам Нострадамус! Зато ему прекрасно будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды советуют Водолею в переносном или даже в прямом смысле засучить рукава. Сделайте то, что вы можете делать «на автомате» или займитесь физическим трудом. Поверьте, это не так уж страшно, а иногда и вовсе бывает полезно.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Чуть ли не с самого утра Рыб ожидает аврал. Им следует приготовиться к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Главное, чтобы Рыбы в панике не начали хвататься за все дела одновременно! Чтобы не растратить силы впустую, звезды советуют Рыбам действовать стремительно, но без суеты. Все равно их энергии не хватит на то, чтобы закрыть своей грудью сразу все амбразуры.