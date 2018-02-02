02.02.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 2 февраля

Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха и общения с друзьями. Лучше избегать принятия важных решений или совершения крупных покупок.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен не будет настроен на трудовые подвиги. Наоборот, он может чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будет склонен делать небрежно. День пройдет у него под девизом: «Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра». Так что если у Овна есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться – работник из него все равно не лучший, а вот отдохнуть ему не помешает.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу будет непросто войти в нормальный ритм, но если ему все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды советуют Тельцу с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Тельцу преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп – энергичный, стремительный и позитивный.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

В делах Близнецы будут руководствоваться правилом: «Работа не волк, в лес не убежит!». Они будут склонны до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступят, на ее реализацию Близнецам потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Близнецы придумают предлог отложить на пару дней то, что им нужно сделать. И правильно! В другой день у Близнецов это получится лучше.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от него соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план. Что ж, раз уж все равно так получилось, Раку стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Главное, чтобы его игра была деликатной и тонкой, не опускаясь до уровня сплетен и интриг.



Лев (24 июля – 23 августа)

Мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Льву покоя. Весь день он способен строить планы своего обогащения. Звезды предупреждают, что Льву не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие ему в голову, будут сродни фантастическим мечтам – то есть весьма далеки от того, что диктует реальность.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Лучшим режимом, в котором Дева сможет существовать, будет авральный! Правда, сама для себя она вряд ли способна его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Дева сумеет проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация не потребует от Девы работать на пределе возможностей, ее день пройдет спокойно и даже сонно – такая уж особенность у этого дня!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы рискуют что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах – например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, – и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды советуют Весам быть собранными и внимательными, даже несмотря на то, что день их к этому, увы, совершенно не склоняет.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В течение дня возможны любые сюрпризы: звезды предупреждают Скорпиона, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Скорпион встретится; вопросы, которые ему придется решать; ситуация, с которой он столкнется, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано Скорпионом. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус», этот день внесет в жизнь Скорпиона свежую струю!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг него будут склонны слишком легко откоситься к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Стрельцу удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что он может сделать, – это держать под контролем то, за что отвечает сам, лично. И, конечно же, набраться терпения – оно нужно Стрельцу как никогда.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Время работает против Козерога: весь день он способен опаздывать куда-то. Ощущение, что он бежит, но не успевает, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Козерогу может казаться, что еще чуть-чуть, и он все успеет... Но скорее всего, это будет самообман.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею следует иметь в виду – в спорах может родиться все что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу вокруг споры способны так, что не то что на истину – на простые дела не останется сил. Звезды предупреждают: окружающие будут провоцировать Водолея на то, чтобы он вступил в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Водолею потребуется немало времени, нервов и сил.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у них инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самих Рыб: если они спокойно уступят, то не исключено, что впоследствии будут жалеть. Так что звезды советуют Рыбам не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы – если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.