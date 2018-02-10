Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 10 февраля
10.02.2018  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на 10 февраля

Большинство людей сегодня будет ощущать внутреннее напряжение. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.


// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)
Звезды категорически не рекомендуют Овну действовать в одиночку! Это день, когда самостоятельно он ничего не решит, а если попробует, то результат окажется плачевным. Так что если Овен захочет решить какой-нибудь важный вопрос, ему волей-неволей придется обсудить его с окружающими, выслушать их мнение, найти компромисс. Однако результат будет стоить затраченных усилий: такой, казалось бы, сложный путь окажется куда эффективнее прямого.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцу не следует лезть в авантюры – и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои: удача возьмет себе отгул. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Тельцу достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не слишком страшны.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецам не стоит полагаться только на себя – самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Близнецы могут легко не заметить того, что находится прямо у них перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у Близнецов отлично получится работать в паре: если кто-то из близких людей любезно согласится контролировать их, Близнецы станут куда более внимательными и менее рассеянными.

Рак (22 июня – 23 июля)
Раку не стоит браться за крупные проекты с участием других – ему вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого Рак может хотя бы немного положиться, – это он сам, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где он лично за все отвечает. И где ему при всем желании никто не сможет помешать.

Лев (24 июля – 23 августа)
Звезды советуют Льву устроить презентацию своего проекта или даже себя самого: окружающие отлично к этому отнесутся! День склоняет Льва к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, – а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на «ура». Другими словами, Льву не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций – и люди за ним охотно пойдут!

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деве следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Дева считала давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Деве стоит держать руку на пульсе и быть готовой к любым неожиданным поворотам.

Весы (24 сентября – 23 октября)
День не склоняет Весы анализировать или вдаваться в подробности. Весы могут на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды предупреждают их, что полагаться на интуицию не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения – неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, Весам не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в каком-либо важном вопросе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону надо быть трижды осторожным – особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах. Так что если вдруг Скорпиону покажется, что шанс сам плывет к нему в руки, ему не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится и Скорпион сможет вернуться к тому, что задумал.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Энтузиазм Стрельца способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Стрелец со своим усердным рвением может вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все его начинания. Чтобы подобного не произошло, звезды советуют Стрельцу поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну а если ситуация будет требовать от Стрельца активности, стараться не проявлять излишнего рвнения.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Звезды советуют Козерогу расслабиться и как следует отдохнуть. Ему это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил! Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Козерогу придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть Козерога это не тяготит: уже на днях он возьмется за дела с новыми силами!

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолею необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что ему все безразлично! На самом же деле эмоции Водолея притупила рутина, и если он сумеет внести разнообразие в свои дни, то оживит и угасший энтузиазм. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же напротив – взяться за новый проект, сулящий новые перспективы. Пусть даже эти перспективы ясны не до конца, небольшая авантюра пойдет Водолею на пользу, вернув ему свежее восприятие «здесь и сейчас».

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Любой механизм, винтиком которого являются Рыбы (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Рыб, мешая сосредоточиться. Как результат, им будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет ожидать от Рыб подвигов на фоне общих пробуксовок и проблем.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.02 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 12 февраля 11.02 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 11 февраля 09.02 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на 9 февраля
 
 

Видео

От 2-х до 4-х недель, в зависимости от высотности. Харьковские коммунальники ремонтируют подъезды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 