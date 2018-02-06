06.02.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 6 февраля

День обходных путей: есть большая вероятность того, что вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Для Овна настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах! Его аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно почти не опасаться. Окружающие готовы пойти Овну навстречу, близкие способны его поддержать. Другими словами, все, что нужно Овну для рывка вперед, у него уже есть. Пора собраться с духом, чтобы начать решительно действовать!



Телец (21 апреля – 21 мая)

Дела, за которые Телец возьмется, обязательно получат продолжение, какими бы незначительными они ни казались. Со временем они способны сыграть в работе, благосостоянии или личной жизни Тельца немалую роль. Вот почему звезды советуют Тельцу внимательно относиться ко всем мелочам. Если ситуация поставит перед ним какой-нибудь выбор, очень важно, чтобы Телец просчитал последствия своего решения как минимум на несколько шагов вперед.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам следует заранее приготовиться к тому, что они могут подвергнуться критике со стороны окружающих. Однако как бы неприятно и обидно ни было выслушивать о своих промахах, стоит взять информацию на вооружение. Лучше всего, если Близнецы попытаются взглянуть на себя глазами тех, кто их критикует. Возможно, им действительно надо поработать над собой? Ничто так не укрепит положение Близнецов, как здоровое отношение к критике.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет полон ценных идей и мудрых мыслей, которыми он совсем не прочь поделиться с окружающими. Не все отнесутся к этому с пониманием, однако для некоторых помощь и совет Рака придутся как нельзя более кстати. Поэтому, чтобы совместить приятное с полезным, звезды советуют Раку направить свой менторский настрой на тех, кто младше или нуждается в поддержке – это будет полезно для обеих сторон.



Лев (24 июля – 23 августа)

Перед Львом будет стоять непростая задача: ему придется весь день изображать кипучую деятельность перед окружающими. И на это есть весомые причины! Окружающие будут склонны видеть во Льве хороший объект для поручений, и если Лев не отгородится от них грудой собственных дел, ему просто не дадут спокойно присесть! Так что в стопроцентной загруженности Льва ни у кого не должно возникнуть сомнений. А уж реальная это загруженность или нет – не так уж важно.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева может неожиданно обнаружить в себе талант кукловода: она будет незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный ей результат. Такой стиль действий совершенно не обязательно имеет что-то общее с грубой интригой, просто Деве будет отлично удаваться действовать не напрямую, а в обход: где-то задействовать личное обаяние, где-то дар убеждения или связи. В результате окружающие будут действовать так, как это нужно Деве. Для их же блага, конечно.



Весы (24 сентября – 23 октября)

В любых делах Весы будут склонны перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о тех, кто находится рядом. Возможно, они рассчитывают на какое-то особое отношение к себе или особенные условия. Звезды предупреждают Весы, что как бы они ни были уверены в своей правоте, настаивать на этом не следует. Им надо стараться найти общие точки соприкосновения с окружающими, а не наоборот, – иначе неизбежны обиды и конфликты.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды советуют Скорпиону быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий, ведь к одной и той же цели может вести множество различных путей! Окружающие оценят, если Скорпион будет считаться с ситуацией и с ними, меняя тактику прямо на ходу. Это позволит Скорпиону быстрее достичь результата. Идя на компромиссы, Скорпион добьется большего, чем если бы действовал напролом.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельца ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться – все равно от решений Стрельца не зависит ровным счетом ничего. Ситуация будет развиваться без его участия, так что звезды советуют Стрельцу расслабиться и плыть по течению. Отдохните как следует! Сегодняшняя передышка придаст Стрельцу сил и энергии на весь следующий день.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог имеет шанс расширить сферу своего влияния! Возможно, он завоюет новые позиции, хорошо показав себя перед окружающими, закончит важный этап работ, завяжет полезное знакомство или просто окажется в нужном месте в нужное время. Главное, что благодаря сегодняшним успехам, Козерог продвинется на шаг вперед, и со временем это обещает самым приятным образом отразиться на его жизни.



Водолей (21 января – 19 февраля)

В течение дня Водолея может ожидать непростой разговор с людьми, от которых он зависит. Возможно, его вызовут на беседу или же разговор состоится по телефону. Так или иначе, даже если речь пойдет о мелких вещах, сегодняшний разговор может иметь для Водолея далеко идущие последствия, и ему надо постараться произвести хорошее впечатление. Будет просто замечательно, если во время разговора Водолею удастся щегольнуть каким-нибудь козырем!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Мнение Рыб будет интересовать буквально всех подряд. Вопрос дня, обращенный к ним: «Что вы думаете по этому поводу?». Не стоит бороться с неизбежным: Рыбы отлично справятся с ролью эксперта и консультанта. Их опыта достаточно, чтобы дать хороший совет, а звезды будут способствовать тому, чтобы окружающие советами Рыб охотно пользовались. Укрепляя, таким образом, их авторитет.